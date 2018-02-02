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Дом сгорел возле «шарика»

02.02.2018 11:38 4 2019 Дмитрий Ивьев

Видео ускорено в 6 раз.

Вечером в четверг, 1 февраля, на Смоленском переулке в Калуге загорелся жилой дом, разделенный на две квартиры.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, пожар начался примерно в 22:20. Никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

Сам пожар попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной на улице Гагарина.


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Тэги: происшествие пожар

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