Дом сгорел возле «шарика»

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Вечером в четверг, 1 февраля, на Смоленском переулке в Калуге загорелся жилой дом, разделенный на две квартиры.
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, пожар начался примерно в 22:20. Никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.
Сам пожар попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной на улице Гагарина.
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