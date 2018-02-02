Драка маршрутчиков в Калуге: водители пошли врукопашную на дороге

В четверг, 1 февраля, в Калуге водители маршруток № 97 устроили драку прямо на дороге в районе Московской площади. Конфликт попал в объектив регистратора проезжавшего мимо автомобилиста. Видео выложили в группе «Калуга жесть».
На записи видно, как ПАЗик догоняет микроавтобус и перекрывает ему проезд. Микроавтобус пытается объехать ПАЗ, но из того выскакивает водитель, открывает дверь и начинается рукопашная. Для пущей убедительности водитель ПАЗика наносит удар в стиле французского футболиста Зидана – головой. Успокоившись, зачинщик драки уходит. Но разгорячённый водитель микроавтобуса перекрывает проезд ПАЗику.
Чем в итоге закончился конфликт, неизвестно, видео на этом обрывается. А в полицию ни участники драки, ни пассажиры двух маршруток не обращались.
Как поясняют в соцсетях очевидцы, на перекрестке водитель микроавтобуса создал аварийную ситуацию - ехал, прижимаясь к ПАЗику, цепляясь за него зеркалом.
Полиция начала проверку.
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