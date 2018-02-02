Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Пятница, 02 февраля
$ 56.26 0.08
69.79 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Маршрутчиков-драчунов оштрафовали на 2000 рублей

02.02.2018 12:16 5 2115 Елена Французова
Маршрутчиков-драчунов оштрафовали на 2000 рублей

Как мы рассказывали, 1 февраля, в районе Московской площади подрались водители маршрута № 97. Потасовка попала на видео.

В полицию по данному факту заявления не поступали. Однако видеозапись послужила поводом для проведения проверки. На водителей составлены административные протоколы за нарушение правил остановки на проезжей части, повлекшее создание препятствия для движения другим транспортным средствам, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Драчунам выписали штрафы – по 2000 рублей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие транспорт

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Дом сгорел возле «шарика» 02.02.2018 11:38

Маршрутка столкнулась с «Ладой» - пострадали три человека 02.02.2018 11:04

Драка маршрутчиков в Калуге: водители пошли врукопашную на дороге 02.02.2018 10:33

«Ниссан» врезался в бетонный блок 01.02.2018 14:06

7-летний мальчик попал под колёса «Сузуки» 01.02.2018 12:30

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Для детей

сб 03 февраля, 14:00
Сказки тетушки Совы
Калужский музей изобразительных искусств
сб 03 февраля, 15:00
Мастер-класс «Бутоньерка – маленький букет»
Калужский музей изобразительных искусств
вс 04 февраля, 14:00
Мастер-класс «Волшебный веер»
Калужский музей изобразительных искусств
вс 04 февраля, 11:00
Интерактивный спектакль "Вязаные истории"
Калуга

Концерты

пт 02 февраля, 20:00
Концерт Аtava. Презентация альбома "Не быть проще"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 февраля, 21:00
Teufelstanz: Презентация Альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 февраля, 17:00
Парад ударных инструментов
Дом музыки
вс 04 февраля, 19:00
Концерт группы Элизиум
Мажор, бар

Кино

Zомбоящик
Плюшевый монстр
Селфи
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Новости компаний

Праздник в «Бургер Кинге»: клоуны, игры, мыльные пузыри

«В плюсе» с «Ростелекомом» уже десятки калужских компаний

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Болит спина? Узнайте, как мы можем помочь!

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Новости партнеров

Преимущества и недостатки микрофинансовых организаций с промокодом Манимен

Решение проблемы сточных вод: как выбрать решетки

Сервис ГдеЦена.ру – помощник для поиска товаров по выгодным ценам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.