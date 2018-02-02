Маршрутчиков-драчунов оштрафовали на 2000 рублей

Как мы рассказывали, 1 февраля, в районе Московской площади подрались водители маршрута № 97. Потасовка попала на видео.
В полицию по данному факту заявления не поступали. Однако видеозапись послужила поводом для проведения проверки. На водителей составлены административные протоколы за нарушение правил остановки на проезжей части, повлекшее создание препятствия для движения другим транспортным средствам, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Драчунам выписали штрафы – по 2000 рублей.
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