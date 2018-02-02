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Резня в школе: подросток с ножом напал на одноклассника и выпрыгнул из окна

02.02.2018 16:58 19 11266 Елена Французова
Резня в школе: подросток с ножом напал на одноклассника и выпрыгнул из окна

В пятницу, 2 февраля, около 8:25 школе № 1 в Спас-Деменске Калужской области произошло ЧП. По предварительным данным, семиклассник кинулся с ножом на своего одноклассника и ранил того. После этого мальчик выпрыгнул из окна третьего этажа. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в областную больницу в Калуге с подозрением на перелом позвоночника.

- По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом, нападавший при этом использовал небольшой кухонный нож, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

Опрошенный потерпевший и его одноклассники отрицают факт конфликта между двумя подростками. В настоящее время следователям удалось выяснить, что инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут, последнее время одноклассники избегали контактов с ним. Следователи продолжают выяснять условия жизни и воспитания подростков. Участники происшествия на профилактических учетах не состояли. Расследование уголовного дела продолжается.

В связи со случившемся в школе отменили встречу выпускников, запланированную на 3 февраля.


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Тэги: происшествие школа дети

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