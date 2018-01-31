Картина дня: резкие морозы, суд над министром и красная икра

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 31 января.

Калужан предупреждают о резком похолодании. В ночь на 1 февраля ожидается до -11, а днём в первый день месяца – до -7 градусов.

Дело министра Белозёрова рассмотрели в областном суде после обжалования прокуратуры. Наш фоторепортаж.

Продолжаем рубрику «Районы, кварталы». В этот раз исследуем жизнь Северного.

Тонну санкционной красной икры пытались ввезти в Калугу. Не получилось.

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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.