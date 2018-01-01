Жизнь на Северном: душа России в темноте

Как мы упоминали ранее, школ в микрорайоне 3. Отдельно хочется остановиться на школе № 51.



Это относительно молодое учебное заведение, оно было торжественно открыто 1 сентября 1998.



Местные жители вспоминают, что школу строили очень долго. Предполагалось, что здесь будут всевозможные мастерские, бассейн. Но сроки поджимали, и её сдали с недостроями.



Со временем недоделанные строения ветшали, зарастали сорной травой и деревьями. Их, конечно же, облюбовали школьники. Здесь курили на переменах, назначали свидания и устраивали разборки.



В конце концов обветшалые строения просто снесли.

