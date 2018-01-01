«РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ»
Жизнь на Северном: душа России в темноте
Мы продолжаем нашу рубрику «Районы, кварталы».
На этот раз отправимся в некогда самую удалённую часть нашего города – микрорайон «Северный». После появления Швейцарской деревни и посёлка Молодёжного он перестал таковым быть. Как утверждают одни местные жители – это самый зелёный и экологически чистый район города, другие признаются, что побывать здесь и не испачкаться по колено в грязи невозможно, мол, дворники плохо убираются.
Северный - въездные ворота в город. Недаром на остановке с незамысловатым, народным названием «Трубы» висит плакат: «Калужский край – душа России».
Несколько лет назад предлагали из Северного сделать парадную окраину, разместив на пересечении улиц Московской, Светлой и Калужского Ополчения восстановленные Московские ворота.

— Тогда у нас получается на этом месте нормальный въезд в Калугу с севера, — был убежден замначальника областного управления архитектуры Юрий НЕЧАЕВ. — Тот въезд, что есть сейчас, представляет собой рамку из теплотрассы. Здесь можно построить Московские ворота в нормальную величину, с часовней. Можно поставить обелиски. Здесь все вмещается, поскольку место абсолютно свободное.

Эта идея понравилась северянам, но так и осталась нереализованной.

- Живу с детства на Северном, если говорить про благополучие, то абсолютно такой же район, как и Байконур, Кубяка, Турынино, Грабцево, Тайфун и все остальные, - на такой отзыв о микрорайоне наткнулась я на одном калужском форуме. – Времена, когда были драки район на район, давно в прошлом, а на случайный гоп-стоп можно и в центре нарваться. По показателям транспортной доступности - в аутсайдерах, даже на личном авто до центра в час пик ехать 40 минут и более. Когда город пустой, за 15 минут можно добраться.
Действительно, 40 минут – минимальное время поездки. В час пик – час, да и то, если повезёт. Северяне успевают, добираясь до работы и обратно, в дороге вздремнуть.

А вот с количеством транспорта здесь проблем нет.
К слову, троллейбусы пустили на Северный только в 2003 году.
В микрорайоне 3 троллейбусных маршрута - №№5, 6, 9, много ПАЗиков и «Газелей». Но северяне говорят: «Маловато будет!».

Видимо, забыли они времена, когда троллейбусы ходили только до Кубяки. И те, кто пропустил маршрутку и вынужден был ехать на троллейбусе, шёл от Кубы до дома пешком.
Северный – один из самых крупных и активно застраивающихся микрорайонов. Здесь проживает около 15 тысяч человек. 9 улиц, 3 школы, 3 детских садика, почтовое отделение, поликлиника, школа искусств № 6, детско-подростковый – клуб «Айсберг» и даже Центр оказания помощи лицам без определённого места жительства. Жители жалуются на отсутствие банковского отделения. Они сетуют, что снять или положить деньги на карту можно лишь в нескольких сетевых магазинах. Банкоматы часто виснут.
Появление микрорайона связывают со строительством Азаровского завода стеновых материалов. Для рабочих недалеко от предприятия стали возводиться дома. Первоначально это были деревянные бараки, позднее – панельные пятиэтажки. Так появились две главные улицы – Центральная и Московская. А сам микрорайон вплоть до 90-х годов прошлого века назывался посёлком Азаровского кирпичного завода.

Дома здесь строились прямо посреди леса.
С каждым годом деревьев становится всё меньше, а этажность возводимых домом только растёт. Бараки давно в прошлом.
- Когда в начале 90-х мы переехали сюда, то были поражены красотой Северного – кругом деревья. Мой дом и сейчас стоит у небольшого лесочка, - говорит наш экскурсовод по району, местный житель Игорь СТРЕМЛИН. – Недалеко от нашей многоэтажки был малинник. Помню, мы собирали пол-литровую банку ягод. Есть здесь и небольшой пруд. Раньше в нём купались. А сейчас он полностью застроен коттеджами.
Коттеджный посёлок.
Коттеджи в конце 90-х строились медленно. Только в последние несколько лет они стали расти как грибы.
Некогда густой лес теперь больше похож на рощицу.
Когда-то это дорога вела в тепличный комбинат. Продукция продавалась на Северном в специализированной палатке. Комбинат давно в прошлом.
В административном здании комбината недолго размещался музей ВОВ, организованный калужским клубом «Гарнизон».
Сейчас напоминает о существовании комбината разве что улица Тепличная.
Новостройка на Тепличной. Стройплощадка была местом развлечения детворы.
Как мы упоминали ранее, школ в микрорайоне 3. Отдельно хочется остановиться на школе № 51.

Это относительно молодое учебное заведение, оно было торжественно открыто 1 сентября 1998.

Местные жители вспоминают, что школу строили очень долго. Предполагалось, что здесь будут всевозможные мастерские, бассейн. Но сроки поджимали, и её сдали с недостроями.

Со временем недоделанные строения ветшали, зарастали сорной травой и деревьями. Их, конечно же, облюбовали школьники. Здесь курили на переменах, назначали свидания и устраивали разборки.

В конце концов обветшалые строения просто снесли.
Некогда популярное место среди молодёжи «Скорняжка». В «Скорняжке» был компьютерный клуб «Сервер», небольшие магазинчики. Сейчас это просто заброшенное, обгоревшее строение.
Долгострой. Этот дом должны были сдать ещё в 2015 году, но он не достроен до сих пор. Рядом с ним вырыт котлован.
Наторгованное место – мини-рынок. Когда-то здесь сидели бабушки с овощами-фруктами из собственных огородов, а теперь - множество палаток.
Сейчас в микрорайоне установили несколько современных детских и спортивных площадок, открыто много магазинов, появляются торговые точки, а старшее поколении с ностальгией вспоминает «велодром» и торговые палатки, в которых продавалась невероятно вкусное мороженое и лимонад «Крепыш».
Раньше поликлиника была на улице Светлой в двухэтажном доме, относительно недавно её переместили в новостройку.
Как правило храмы в Калуге возводили в каких-то знаковых местах. Их появление сопровождается всевозможными легендами и преданиями.
На Северном всё иначе. Церковь построили у дороги – рядом заправка, автомойка, магазинчики.

В 1998 году инициативная группа верующих людей обратилась к Клименту за благословение построить в микрорайоне православный храм. К 2001 году был выделен участок площадью 1 га, расположенный по переулку Дальний рядом с универмагом.
Согласно первоначальным планам на этой территории должен будет разместиться большой храмовый комплекс, в который войдут храм с центральным пределом в честь Архистратига Божия Михаила, большое здание воскресной школы, колокольня, а так же хозяйственные постройки.
На Северном и по сей день много предприятий.
В целом микрорайон довольно безликий. Такую же фотографию можно сделать и в Турынино.
Северный активно застраивается, но делается это абсолютно бездумно. Каждый застройщик возводит на своем участке то, что ему вздумается. В итоге у микрорайона нет какого-то особенного, индивидуального облика, своей изюминки. Но, к сожалению, это можно сказать практически о каждом районе Калуги.

Северяне, безусловно, любят свой микрорайон и считают, что лучше и краше его нет. Ещё бы фонари во всех дворах горели, да дворники везде убирали.

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