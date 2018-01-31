Дело Белозёрова: осуждённый со слезами на глазах просил смягчить наказание

Матвей Парфёнов и Павел Лучко.

В понедельник, 29 января, Калужский областной суд рассмотрел апелляционное представление по одному из самых резонансных уголовных дел в нашем регионе за последние годы. Его расследование велось в течение двух лет. Среди фигурантов – трое крупных чиновников: экс-министр дорожного хозяйства Андрей БЕЛОЗЁРОВ, его заместитель Павел ЛУЧКО и бывший и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвей ПАРФЁНОВ.

Их обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки за совершение заведомо незаконного бездействия группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к получению взятки в крупном размере. Кроме чиновников, на скамье подсудимых оказались восемь представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток.

Лучко и Парфёнов вину в предъявленных им обвинениях признали. Андрей Белозёров заявил о своей невиновности. Приговор по этому делу Калужский районный суд огласил 26 сентября 2017 года. Для многих он стал неожиданностью: Павла Лучко и Матвея Парфёнова приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А вот экс-министра полностью оправдали.

Прокуратура посчитала приговор несправедливым и подала апелляцию в Калужский областной суд. Апелляционные жалобы направили и адвокаты Лучко и Парфёнова. Они считают решение Калужского районного суда слишком суровым и просят смягчить наказание своим подзащитным.

Экс-министра дорожного хозяйства на заседании не было – присутствовал только его адвокат. Павел Лучко и Матвей Парфёнов участвовали в процессе виртуально. Оба осуждённых находятся сейчас в СИЗО №2, оттуда в зал суда велась трансляция.

Перед началом судебного заседания родные и знакомые бывших чиновников, пользуясь моментом, торопились расспросить их о самочувствии, рассказывали свои новости.

- Внуки хорошо! Пятёрки из школы таскают! На выходных разболелись, правда. А у вас как дела?

- По обстановке!

Наконец, началось судебное заседание. После выполнения нескольких формальных обязательных процедур слово предоставили государственному обвинителю, который озвучил своё несогласие с решением Калужского районного суда в части признания невиновным бывшего министра.

- Калужским районным судом в приговоре приведены доказательства лишь в той части, в которой они подтверждают выводы об оправдании. В остальной части доказательства не приведены и остались без оценки, что является нарушением уголовно-процессуального закона, - считает прокурор. – В приговоре указано, что Белозёров в общем покровительстве сговора по получению взятки участия не принимал, в связи с чем подлежит оправданию. Я не согласна с этим и полагаю, что выводы не соответствуют тем обстоятельствам, которые были установлены в ходе судебного разбирательства.

Андрею Белозёрову, в частности, вменяли получение взятки в размере 300 тыс. рублей, которая якобы была передана ему 14 августа 2015 года. Правда, за руку чиновника никто не поймал. По сути, обвинение строилось на показаниях Лучко, Парфёнова, которые говорят об участии в сговоре Белозёрова, и нескольких свидетелей, а также на протоколах видеозаписей с камер наблюдения, установленных в кабинете Парфёнова.

В качестве одного из доказательств вины бывшего министра прокурор привела слова одного из свидетелей, который утверждал, что присутствовал при разговоре Белозёрова и Рината Набиева, работавшего до июня 2015 года в должности министра дорожного хозяйства Калужской области.

- Разговор происходил в кабинете Белозёрова незадолго до его назначения на должность начальника ГКУ «Калугадорзаказчик». Во время него Белозёров попросил Набиева приглашать его поучаствовать в обсуждениях по поводу распределения средств дорожного фонда.

Видеозаписи, сделанные в кабинете Парфёнова, по мнению обвинения, также свидетельствуют о причастности экс-министра к упомянутым выше преступлениям. Вот, например, анализируется видео, сделанное утром 14 августа 2015 года – в тот день, когда в министерстве дорожного хозяйства разворачивались основные события.

В 7:29 Парфёнов заходит в свой рабочий кабинет, в руках у него некий пакет белого цвета с надписями. Он достаёт оттуда три помидора, убирает их в холодильник. Затем перекладывает что-то в пакет. В 7:31 звонит телефон. Парфёнов отвечает, что сейчас поднимется наверх. Затем в его кабинет входит мужчина, чиновник говорит ему, что сейчас идёт к министру. В 7:34 он встаёт из-за рабочего стола, держа в руках всё тот же белый пакет, в котором находится некий предмет прямоугольной формы. Назад Парфёнов возвращается в 8:13 уже без пакета. Позже его обнаружили в служебной комнате отдыха, которая находится недалеко от кабинета министра.

Ещё один протокол видеозаписи, сделанной в кабинете Парфёнова. Тот в присутствии свидетелей говорит, что Белозёров не пропустит работы с нарушениями, что это его, Парфёнова, проблема и что он сам договорится обо всём с министром. Прокуратура полагает, что эта запись также указывает на причастность Андрея Белозёрова к совершённым преступлениям.

Однако Калужский районный суд, проанализировав эту запись, пришёл к противоположному выводу: что полученные деньги Парфёнов и Лучко разделили между собой, а бывший министр об этом ничего не знал. Помимо этого, показания Лучко и Парфёнова суд признал непоследовательными: во время первоначальных допросов они о сговоре с Белозёровым не говорили.

Прокурор отмечает, что и экс-министр не всегда был последователен в своих показаниях.

- На допросе 15 сентября 2015 года он утверждал, что 14 августа приехал на работу около 7:30, прошёл в рабочий кабинет на 3 этаже, где с 7:30 до 9:00 проводил совещание совместно с Лучко и Парфёновым и денежные средства от них не получал. На допросе 28 сентября уже в качестве обвиняемого Белозёров от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ.

В суде же пояснил, что в указанное время 14 августа 2015 года он в министерстве дорожного хозяйства не находился, а проверял готовность маршрута к приезду Дворковича (Аркадий Дворкович – в 2015 году заместитель председателя Правительства РФ. – Прим.ред.), и что на рабочее место вернулся ближе к 9 часам.

Эти сведения, по словам гособвинителя, опровергаются показаниями нескольких свидетелей из числа сотрудников министерства, которые утверждают, что в 8 утра 14 августа их начальник уже был на рабочем месте.

- К показаниям Белозёрова следует отнестись скептически, - резюмируют прокуроры. – Собранные доказательства свидетельствуют об участии экс-министра в совершении вменённых ему преступлений. Тот факт, что при нём не были обнаружены денежные средства, не исключает его участия в преступлениях, поскольку из показаний Лучко и Парфёнова следует, что денежные средства делились в равных частях между тремя соучастниками.

- Приговор суда в отношении моего подзащитного считают законным и справедливым, а апелляционное представление государственного обвинителя – надуманным и не соответствующим фактическим обстоятельствам, - заявил со своей стороны адвокат Андрея Белозёрова. – Например, государственный обвинитель ссылался на разговор Белозёрова и Набиева о якобы коллегиальном решении вопросов по погашению кредиторской задолженности. Однако он не указал, что Набиев в ходе предварительного следствия допрошен не был, в суд его также не вызывали, хотя он находился, что называется, в общем доступе.

Адвокат подтвердил, что его подзащитный на суде действительно изменил показания, связанные с событиями 14 августа 2015 года.

- Мы знакомились с материалами дела и не думали, что у нас есть какое-то алиби. После того как моему подзащитному выдали его ежедневники, которые изъяли во время предварительного следствия, - это было прямо перед судом, - он увидел, что именно на 14 августа у него записана встреча с Дворковичем: «Необходимо посмотреть дорогу». С 7:31 и до 10:00 Белозёров находился в разных районах Калуги. Так что это не смена показаний.

- Ни на одной видеозаписи не видно, чтобы кто-то говорил о Белозёрове, что ему нужно дать какую-то сумму, - продолжает защитник экс-министра. – Кроме того, была ещё одна запись, на которой генеральный директор предприятия просит Парфёнова пролоббировать его интересы перед министром. На что Парфёнов отвечает: «А мы сами ещё не разобрались с ним». И о каких взятках может идти речь?!

По словам адвоката Белозёрова, в показаниях Парфёнова и Лучко много противоречий. Устранить их в ходе судебного следствия оказалось невозможно, поскольку бывшие коллеги министра отказались от дачи показаний в суде.

Что касается апелляций Павла Лучко и Матвея Парфёнова, то те в свете оправдательного приговора их бывшему начальнику попросили переквалифицировать их действия со статьи 290 УК РФ «Получение взятки» на менее тяжкую 159-ю «Мошенничество», по одному эпизоду оправдать и, соответственно, смягчить наказание, заменив реальное лишение свободы на условное или штраф.

- Позиция гособвинителя в судебном процессе не является последовательной по отношению к позиции на стадии предварительного следствия, когда обещалось применение статьи, смягчающей наказание, в ответ на активное содействие и сотрудничество со следствием, - заявил в прениях Павел Лучко. – Эти отношения были закреплены досудебным соглашением о сотрудничестве (ДСС). Однако прокурор в прошлом судебном заседании запросил для меня 8 лет колонии строгого режима, тем самым не выполнив ДСС по обязательствам со своей стороны и таким образом полностью дискредитирован институт досудебного соглашения как в отношении лично меня, так и в отношении других обвиняемых в будущем по аналогичным преступлениям. Я полностью подтверждаю данные ранее показания. Осознал и раскаиваюсь в содеянном. Виновен и несу наказание. Однако приговор Калужского районного суда в отношении меня чрезмерно суров.

В своём последнем слове Лучко добавил:

- В течение 7 месяцев я нахожусь под стражей вместе с насильниками, убийцами, совершившими тяжкие преступления с особой жестокостью против личности. Это люди с изменённой психикой. В нашем случае ущерб ни государству, ни юридическому, ни физическому лицу причинён не был. Отбывание наказания в колонии строгого режима, на наш взгляд, чрезвычайно суровый приговор. Я осознал содеянное, признался в совершённых преступлениях, полностью раскаиваюсь и несу наказание. Прошу уважаемый суд проявить снисхождение.

64-летний Матвей Парфёнов добавил, что также свою вину признаёт полностью и что к распределению денег, будучи и.о. начальника ГКУ «Калугадорзаказчик», не имел никакого отношения.

- Я только давал указания бухгалтеру печатать платёжки для перечисления денег подрядной организации за выполненные объёмы работ. Находясь здесь пятый месяц, моё отношение к этой ситуации поменялось на 360 градусов. То, что приходится испытывать здесь в моём возрасте, это тяжело, - на этой фразе Парфёнов заплакал. – Все те болезни, которые я заработал за 39 лет в дорожной отрасли, сейчас сказываются. Я бы хотел, чтобы эти вопросы всё-таки учли. Прошу учесть, что все деньги, которые у меня были – 1 млн. 400 тыс. – я сдал добровольно в тот же день, 14 августа. Прошу проявить снисхождение и, если есть возможность, заменить наказание на штраф или условное заключение.

Адвокат добавила, что её подзащитный страдает онкологическим заболеванием и сахарным диабетом.

- Учитывая это, Парфёнову назначается наказание, которое ставит под угрозу не только его здоровье, но и его жизнь. Оно приведёт к тому, что он оттуда не выйдет. Парфёнов не заслуживает этого, я бы сказала, смертельного приговора. Санкции статей, по который осуждён мой подзащитный, предусматривают альтернативное наказание, не связанное с лишением свободы.

Своё решение по этому делу Калужский областной суд вынес вечером того же дня. Ни доводы прокуроров, ни аргументы адвокатов судей не убедили – решение Калужского районного суда осталось неизменным по отношению и к Белозёрову, и к другим фигурантам этого уголовного дела.

Впрочем, Павел Лучко и Матвей Парфёнов ещё могут попытаться изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, подав кассацию в Верховный суд РФ. Воспользуются ли они этим правом, пока неизвестно.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.