Калужан предупреждают о резком похолодании

В ночь на четверг, 1 февраля, в Калуге ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится до -11 градусов. Днём 1 февраля в городе будет около -7, а потом вновь потеплеет. На выходных – до +3 градусов.
- Резкое снижение температуры и снег способствуют появлению на дороге снежного налета и гололедицы, - предупреждают в городском отделе ГИБДД. - Учитывая такие погодные условия, призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, особое внимание уделять находящимся вблизи проезжих частей дорог и на дорогах пешеходам.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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