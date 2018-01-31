Калужан предупреждают о резком похолодании

В ночь на четверг, 1 февраля, в Калуге ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится до -11 градусов. Днём 1 февраля в городе будет около -7, а потом вновь потеплеет. На выходных – до +3 градусов.

- Резкое снижение температуры и снег способствуют появлению на дороге снежного налета и гололедицы, - предупреждают в городском отделе ГИБДД. - Учитывая такие погодные условия, призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, особое внимание уделять находящимся вблизи проезжих частей дорог и на дорогах пешеходам.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.