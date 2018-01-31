Тонну санкционной красной икры пытались ввезти в Калугу

В Куйбышевском районе была остановлена белорусская фура, перевозившая замороженную рыбу. Ни ветеринарного освидетельствования, ни каких-либо сопроводительных документов на перевозимый груз у водителя не оказалось.
- Общий вес рыбы составил 20 тонн, икры лососевых – более 1 тонны, - сообщает 31 января пресс-служба Калужской таможни. - Стоимость незаконно перемещенных товаров превышает 2,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, организовавшие и осуществившие контрабанду санкционной продукции, рассказали в таможне.
Фото: пресс-служба Калужской таможни.
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