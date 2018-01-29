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Картина дня: жуткая авария и новые штрафы

29.01.2018 20:00 0 987 Дмитрий Ивьев
Картина дня: жуткая авария и новые штрафы

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 29 января.

На Киевской трассе произошла жуткая авария. Четыре человека погибли, пять пострадали. В связи со снегопадами водителям стоит быть особенно осторожными и снизить скорость передвижения.

В Калуге собираются ввести штрафы за парковку на газонах. Губернатора впечатлил московский опыт, когда наказывают сразу на 300 тысяч.

Калужан предупредили о проблемах с водой из-за утечки в Подзавалье. На подмогу вызвали гусеничную технику.

Калугу ждёт плюсовая температура. На этой неделе будет много снега.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество

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