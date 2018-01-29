Картина дня: жуткая авария и новые штрафы

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 29 января.
На Киевской трассе произошла жуткая авария. Четыре человека погибли, пять пострадали. В связи со снегопадами водителям стоит быть особенно осторожными и снизить скорость передвижения.
В Калуге собираются ввести штрафы за парковку на газонах. Губернатора впечатлил московский опыт, когда наказывают сразу на 300 тысяч.
Калужан предупредили о проблемах с водой из-за утечки в Подзавалье. На подмогу вызвали гусеничную технику.
Калугу ждёт плюсовая температура. На этой неделе будет много снега.
|
Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец 26.01.2018 20:45
Картина дня: проблемы с поликлиниками 25.01.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: