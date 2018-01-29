Калужан предупредили о проблемах с водой

Как мы уже рассказывали, из-за аварии на водоводе в Подзавалье затопило 1-й Садовый переулок. Ремонтные работы «Калугаоблводоканал» собирается продолжить в понедельник, 29 января.

- В связи с технической необходимостью до 19:00 понижено давление холодного водоснабжения в центральной части города, - рассказали нам в водоканале. - В ликвидации данной утечки имеются определенное сложности. Поврежденный участок водовода находится на склоне, в связи с чем доступ колесной спецтехники к месту утечки невозможен. Сегодня на месте работ будет задействована гусеничная техника.