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Подзавалье затапливает: вода хлещет из трубы пятый день

26.01.2018 16:22 7 1763 Дмитрий Ивьев
Подзавалье затапливает: вода хлещет из трубы пятый день

На ещё одной калужской улице прорвало трубу. Как рассказали нам в пятницу, 26 января, обратившиеся в редакцию читатели, вода начала хлестать в 1-м Садовом переулке ещё пять дней назад.

Толстым слоем льда покрылась вся близлежащая территория.

Ситуацию 26 января нам прокомментировали в «Калугаоблводоканале»:

- Сегодня специалисты водоканала устраняют утечку на водоводе. Мероприятия по ремонту трубопровода проводятся без отключения потребителей от водоснабжения. Сегодня работы будут завершены.

Ранее, напомним, утечка образовалась на улице Беляева. Там ремонтные работы ещё не завершены.


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Тэги: жкх

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