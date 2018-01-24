Река на улице Беляева: утечку пока не нашли

На улице Беляева в Калуге на прошлой неделе прорвало трубу. Вытекающая на поверхность вода тут же замерзает, поэтому дорога покрылась толстой ледяной корой. Фото с места происшествия прислала наша читательница Инна Соколова.

Как рассказали в среду, 24 января, в «Калугаоблводоканале», работы по поиску скрытой утечки на улице Беляева ещё продолжаются.

- Ситуация осложняется погодными условиями и тем, что работы проводятся под давлением, - говорят коммунальщики. - Принято решение не перекрывать данный участок водовода, так как он подает ресурс в социально значимые объекты города. На данный момент сотрудники водоканала чистят и обследуют водопроводные колодцы на улицах Беляева, Первомайской и Вилонова. Используется специализированное оборудование для поиска скрытых утечек.