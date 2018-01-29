Четыре человека погибли и пять пострадали в ночной аварии

Около 23:00 в воскресенье, 28 января, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Фольксваген Пассат».

В ДТП погибли четыре человека: пассажиры «Гольфа» 35, 30 и 27 лет, а также 36-летний пассажир «Пассата».

В больницу с различными травмами попали оба водителя – 33 и 39 лет, а также три пассажира «Пассата» - 29, 28 и 27 лет

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, на месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: УМВД по Калужской области.