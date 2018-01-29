В Калуге собираются ввести штрафы за парковку на газонах

Как мы рассказывали, одно из калужских предприятий за парковку на газоне в Москве оштрафовали на 900 тысяч рублей. В понедельник, 29 января, эту тему обсудили на заседании областного правительства.
- А если бы москвич приехал в Обнинск и постоял вот так на газоне, что бы ему грозило? – поинтересовался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
- Штраф бы составил 3000 рублей, - ответил глава администрации Обнинска Владислав ШАПША.
Шапша сообщил, что в декабре в наукограде зафиксировано около 400 нарушений. Сумма штрафов составила 1 миллион 200 тысяч рублей.
- Это очень интересная ситуация, - взял слово депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ. - Позиция федеральных судов следующая: 14 решений Верховного суда отменили решения о запрете парковки на газоне, считая, что правила благоустройства, принятые в регионах и муниципалитетах, вторгаются в федеральное законодательство. Сегодня только 2 решения на всю страну, которые устояли, которые не отменили локальные правила благоустройства – в Москве и Обнинске.
Глава региона отметил, что в Обнинске, по сравнению с Москвой, суммы небольшие.
Ему пояснили, что сейчас главное - не сумма штрафов, а их количество. Если в Обнинске практика будет удачной, её хотят распространить на Калугу и другие города.
Авдеев рассказал, что работает над изменениями, которые предлагает внести в кодекс административных нарушений РФ. Они позволят муниципалитетам самим принимать решения по штрафам за нарушения благоустройства.
- Жизнь показывает, если наказание смешное, тогда можно нормативный акт не принимать, - считает губернатор Калужской области. - Смотрите, то, что касается всяких этих взрывчатых веществ, петард, кодеиносодержащих препаратов. Мы на своём уровне принимали такие меры ответственности, что никому даже в голову не приходило нарушать этот региональный закон. Приняли на федеральном уровне по 500 рублей и так далее - ничего не работает. Кого сейчас можно испугать, если он будет платить штраф 500 рублей. С теми же самыми однорукими бандитами, как с тараканами с этими. Полиция выносит, они заносят. Платят штраф - и всё. Нам надо более настойчиво обозначать свою позицию на федеральном уровне.
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