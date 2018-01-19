За парковку на газоне оштрафовали на 900 тысяч

Одно из предприятий Калуги принудительно оплатило три штрафа по 300 тысяч рублей каждый за парковку на газоне. Его сотрудник набедокурил в Москве, куда ездил в командировку на машине, оформленной на компанию.
Он трижды оставлял авто на «зелёной зоне», чем нарушил московский административный кодекс.
- Представители юридического лица были надлежащим образом уведомлены о том, что в отношении предприятия возбуждены исполнительные производства, в точности знали о сумме долга, но проигнорировали данный факт, - рассказали нам в пятницу, 19 января. - По истечению срока, предусмотренного для добровольного исполнения, судебный пристав вынес постановления о взыскании с предприятия исполнительского сбора, который составил в общей сложности 63 тысячи рублей.
В итоге 900 тысяч задолженности по штрафам и 63 тысячи рублей исполнительского сбора списали с одного из банковских счетов предприятия.
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