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За парковку на газоне оштрафовали на 900 тысяч

19.01.2018 14:58 15 3480 Дмитрий Ивьев
За парковку на газоне оштрафовали на 900 тысяч

Одно из предприятий Калуги принудительно оплатило три штрафа по 300 тысяч рублей каждый за парковку на газоне. Его сотрудник набедокурил в Москве, куда ездил в командировку на машине, оформленной на компанию.

Он трижды оставлял авто на «зелёной зоне», чем нарушил московский административный кодекс.

- Представители юридического лица были надлежащим образом уведомлены о том, что в отношении предприятия возбуждены исполнительные производства, в точности знали о сумме долга, но проигнорировали данный факт, - рассказали нам в пятницу, 19 января. - По истечению срока, предусмотренного для добровольного исполнения, судебный пристав вынес постановления о взыскании с предприятия исполнительского сбора, который составил в общей сложности 63 тысячи рублей.

В итоге 900 тысяч задолженности по штрафам и 63 тысячи рублей исполнительского сбора списали с одного из банковских счетов предприятия.


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Тэги: авто приставы

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