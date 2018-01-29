Калугу ждёт плюсовая температура

В понедельник, 29 января, Калужская область будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Пройдет снег. Температура воздуха составит -4..-2 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт ст.
Во вторник ночью температура воздуха опустится до -5..-3, днём будет около нуля. Пройдут осадки. Ветер юго-западный, 3 м/с.
В среду, 31 января, ночью столбики термометров покажут -6..-4, днём около -4 градусов. Временами по области будет идти снег. Ветер западный, 4 м/с.
В четверг местами пройдёт снег. Прогнозируемая температура воздуха ночью -13..-11, днём -3..-1. Ветер южный, 4 м/с.
В пятницу, 2 февраля, ночью местами пройдёт снег, температура воздуха будет -5..-3, днём – около 0 градусов. Временами - небольшие осадки. Ветер юго-западный, 3 м/с.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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