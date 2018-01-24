Картина дня: бесплатный хлеб, утекающая Олимпиада и обледеневшая улица

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 24 января.

Калужский предприниматель бесплатно раздаёт хлеб и консервы пенсионерам. Сегодня в очереди выстроилось около 100 человек. Наш фоторепортаж.

Почему россиян не пускают на Олимпиаду? Виноват действительно допинг или действия чиновников? Собрали мнения калужан.

На улице Беляева уже почти неделю не могут найти утечку на водоводе. Проезжая часть покрывается всё большим слоем льда.

Скончалась заслуженный врач России Людмила Мельниченко. Она возглавляла больницу в Сосновой роще в течение 34 лет.

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