Скончалась Людмила Мельниченко

В среду, 24 января, на 79 году жизни скончалась заслуженный врач России Людмила Ивановна Мельниченко.
С 1962 года она работала в калужской больнице «Сосновая роща» в качестве участкового врача-терапевта, а с 1976 по 2010 годы возглавляла больницу.
- Людмила Ивановна была профессионалом: талантливым врачом и блестящим руководителем, - говорится в сообщении её коллег. - Заслуги Людмилы Ивановны по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 26 января в 13:45 в Траурном зале на Трифоновском кладбище в Калуге.
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