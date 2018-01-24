Фоторепортаж: как пенсионерам раздают хлеб и консервы в Калуге

К 12 часам у храма в честь Святых Жён-Мироносиц собираются люди. Пенсионеры с авоськами выстраиваются в очередь.

- Кто последний? Я за вами!

- А что сегодня раздавать будут?

- Наверное, батоны и консервы. В прошлый раз томатную пасту давали и фасоль.

- Я вообще об этом случайно узнала, - рассказала нам Регина Анатольевна КУКУШИНА. - Между собой женщины в автобусе говорили, что благотворительностью занимаются возле церкви. Вот и решила посмотреть. Прихожу сюда уже второй раз. Для меня это хорошая поддержка. Пенсия – 10 200 рублей. Коммуналка много съедает. Да ещё и болею, видите, на двух палках хожу, столько требуется лекарств. Двух батонов мне вполне хватает на неделю. Приду, баночку фасоли открою, разогрею, куплю к ней путассу. Это мне и на ужин, и на завтрак.

- А мне знакомая рассказала, что всё время сюда ходит. Вот и я сегодня пришла, - говорит пожилая женщина, вставая за Региной Анатольевной.

- В прошлый раз народу было поменьше.

Ближе к часу во двор храма въезжает старенькая, ржавая легковушка. Из неё выходит седовласый мужчина средних лет в куртке нараспашку.

Улыбаясь, он громко обращается к очереди:

- Все пришли? В прошлый раз всё понравилось? Нареканий нет? Сегодня у нас горошек, фасоль и хлеб. Хлеб свежайший закупаем.

- Хватит нам всем? – беспокоятся бабушки, глядя, как двое молодых людей вытаскивают из машины коробки с продуктами.

- Хватит, - всё также улыбаясь, отвечает мужчина. – В следующую среду будут консервы и крупы.

- А мясо? - спрашивают пожилые женщины.

- Мясо? Не заработал я пока на мясо, – бодро отвечает мужчина.

- Капюшон наденьте! – командуют старушки. – А то заболеете, и мы будем никому не нужны!

- Я вас не брошу, скоро будем два раза в неделю продукты раздавать!

Хлеб и консервы исчезают на глазах. Через 10 минут коробки оказались практически пустыми.

- Даже не знаем, как вас и благодарить, - набивая авоськи, говорят женщины.

В толпу бабушек и дедушек затесался молодой мужчина. Он стал утверждать, что берёт продукты для своей 83-летней бабушки-инвалида. Предприниматель выдал консервы и хлеб, попросив в следующий раз принести пенсионное удостоверение бабушки.

Одна из пожилых женщин стала волноваться, что её подруга опаздывает.

- Придёт, когда уже всё разберут, - ходя кругами, ахала женщина. Предприниматель, ни слова не говоря, выдал продукты и для подруги.

Некоторые пришедшие интересовались, можно ли вставать в очередь по второму разу.

- Если что-то останется, я и так отдам, - отвечал мужчина.

- Вот про полки добра пишут, пишут, а ведь там ничего стоящего нет! – возмущались бабушки.

- А что мы хоть взяли то, - отходя, говорила одна женщина другой.

Благотворителем оказался калужский предприниматель Александр РЕУТОВ. Для него помощь малоимущим и обездоленным - дело привычное. Ранее он помог капитально отремонтировать три помещения детского реабилитационного центра «Доброта». В планах строительство большой крытой площадки для занятий спортом детей-инвалидов.

- Три месяца назад стали раздавать хлеб в калужском магазине пенсионерам, а потом им в этом отказали. Мы решили продолжить такое хорошее начинание, чтобы пенсионеры не остались без хлеба. Огромное спасибо отцу Донату, он благословил нас проводить эту акцию на территории храма. Сейчас собирается более 100 человек. Планируем раздавать продукты два раза в неделю. Полагаем, что число людей увеличится до 200 человек.

О себе предприниматель говорит, что сам он небогатый человек, ездит на старенькой легковушке, снимает квартиру, да и собственное кафе открыл только для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся.

- Мы проводили у нас всевозможные праздники для инвалидов, пожилых людей, многодетных семей. Я делаю это не ради искупления грехов, каких-то наград или премий. Просто я хочу помогать людям. Я не боюсь негатива. Продукты, которые мы раздаём, качественные. А на поведение отдельных личностей стараюсь не обращать внимание. Хотел бы обратиться к предпринимателям, торговым сетям, простым людям, если у них есть желание и возможность поддержать нас в этом благом деле, мы с удовольствием примем крупы, консервы, муку, чтобы раздавать людям.

С Александром можно связаться по телефону: +79533313057 или спросить его в кафе на улице Кирова, 47.