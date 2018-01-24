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Поколение облажавшихся чиновников

24.01.2018 15:05 51 3681 Сергей ПЕТРОВ
Поколение облажавшихся чиновников

Настоящий фурор в среде спортивной общественности произвели во вторник, 23 января, слова главреда крупного спортивного портала страны championat.com Евгения СЛЮСАРЕНКО о позиции наших спортивных чиновников к тому чудовищному безобразию, что сотворил и продолжает творить МОК с нашими спортсменами:

«Весь сегодняшний день я ждал чуда. Ждал, что хотя бы один наш спортивный управленец из Минспорта, ОКР, федераций разошлет по всем СМИ пресс-релиз (или выйдет под камеры перед зданием ОКР, которые с 11 утра до позднего вечера в десятиградусный мороз чего-то ждали на Лужнецкой набережной) и скажет: «Я виноват. Я не справился. Я ухожу».

Это бы ничего не изменило - ни в ситуации, ни в отношении к этому человеку. Но это был бы поступок. Оставляющий надежду, что раз кому-то стыдно, то не всё потеряно.

Это поколение управленцев - поколение облажавшихся. Они провалили всё. Вообще - всё. Если можно себе представить крайнюю степень провала, то сегодня они ее достигли. Все их переговоры, все их телодвижения, все их речи и удовлетворенные физиономии привели к этому дню, 23 января 2018 года».

Свою солидарность с этими словами высказали многие спортсмены и просто любители спорта. Немногим ранее о том, что в сегодняшней ситуации виноваты в первую очередь наши чиновники, а наши «партнеры» - во вторую, в открытую писали даже СМИ, которые принято считать лояльными к власти. Что тут говорить об оппозиционных, которые и вовсе напрямую обвиняли чиновников минспорта в «сливе», халатности и даже государственной измене. А член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов вчера и вовсе предложил отправить бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера Виталия Мутко, работать тренером в Магадан.

Пользуясь случаем, мы поинтересовались у калужских спортсменов и калужан, неравнодушных к спорту, а что думают они о том, что творит МОК и кто в этом виноват?

 

Михаил Иванович КАРДАПОЛОВ, председатель областного совета ветеранов спорта:

- Эти действия международного олимпийского комитета направлены на подрыв престижа нашей страны. Ещё Маргарет Тэтчер говорила, что несправедливо, что России принадлежит так много богатств мира, вот от этой зависти всё и идёт. Здесь очевидно, что в спорт вмешивается политика. Да и в МОК от нас послали не тех людей, которые могли бы отстоять нашу страну.
Но, несмотря на всё это, наши спортсмены, конечно же, должны ехать на Олимпиаду в любом случае и выступать несмотря ни на что. Но когда отстраняют наших сильнейших спортсменов, которые абсолютно чисты и никогда не попадались на допинге, это, конечно, ужасно. Смотреть эту Олимпиаду будет неинтересно.
  Мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион 45-го "Праздника Севера", серебрянный призер международных соревнований "Дружба" в эстафете 4х10 км (1977 г), бронзовый призер универсиады в Чехословакии на 30 км и чемпион универсиады в эстафете 4х10 км, калужанин Александр Викторович ЧУРИКОВ:

- В первую очередь виноваты наши чиновники. Надо было с самого начала решать проблему резче и жёстче, а теперь мы пожинаем плоды. Нам нужны люди, которых уважали бы в МОК, такие как Виталий Смирнов. Но сейчас их нет.

Читатель группы www.kp40.ru в «Вконтакте» Степан АНУФРИЕВ:

- Намеренно кормили спортсменов допингами и пытались скрыть, давайте устроим свои собственные соревнования и назовём их «Мельдонивые Игры». Доказано что Мутко организовывал и покрывал все эти махинации, и что теперь мы хотим? Ещё страшнее то, что никто из чиновников «сверху» не понёс ответственность, куда проще очередной раз выразить свой гнев в сторону запада, и обвинить кого-то в собственных провалах...

Читатель группы www.kp40.ru Андрей ШАРОНОВ:

- Сами облажались. Неужели нельзя было выделить одного человека, который бы отслеживал список допустимой химии? Спортсмены должны участвовать! Для большинства из многих из них это единственный шанс в жизни.

Читатель группы www.kp40.ru Андрей БАРАНОВ:

- Это уже не похоже на Олимпиаду. Сразу надо было отказываться , а теперь так и будут унижать. Даже если кто и получит медаль отнимут найдется тысяча причин.

Уважаемые читатели, а что вы думаете о том, что творится вокруг ситуации с российскими олимпийцами? Ждём ответов в комментариях.

 


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Тэги: спорт олимпиада

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