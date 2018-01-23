Картина дня: появились новости о школе и поликлинике на Правом берегу

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 23 января.
Минздрав сообщил о переезде детской поликлиники на Правом берегу - с улицы Фомушина в «Кошелев». Как туда будут добираться жителей старой части Правобережья, сейчас решается.
Дворец спорта снова остался без подрядчика. Из-за проблем с документами компания из Алтайского края не сможет построить объект за миллиарды рублей на месте уже снесённого стадиона.
Школу на улице 65 лет Победы обещают начать строить в ближайшие дни. А открыться она должна 1 сентября 2019 года. Надеемся, в этот раз получится лучше, чем в 2015-м, когда вся стройка завершилась на этапе закладки капсулы.
Мужчина погиб в сгоревшем доме в Обнинске. Местная администрация объявила сбор помощи погорельцам.
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Картина дня: рекордный штраф за парковку на газоне 19.01.2018 20:00
Картина дня: 10 красавиц и воссоединение Украины с Россией 17.01.2018 20:00
Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады 15.01.2018 20:00
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