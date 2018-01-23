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Картина дня: появились новости о школе и поликлинике на Правом берегу

23.01.2018 20:00 0 255 Дмитрий Ивьев
Картина дня: появились новости о школе и поликлинике на Правом берегу

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 23 января.

Минздрав сообщил о переезде детской поликлиники на Правом берегу - с улицы Фомушина в «Кошелев». Как туда будут добираться жителей старой части Правобережья, сейчас решается.

Дворец спорта снова остался без подрядчика. Из-за проблем с документами компания из Алтайского края не сможет построить объект за миллиарды рублей на месте уже снесённого стадиона.

Школу на улице 65 лет Победы обещают начать строить в ближайшие дни. А открыться она должна 1 сентября 2019 года. Надеемся, в этот раз получится лучше, чем в 2015-м, когда вся стройка завершилась на этапе закладки капсулы.

Мужчина погиб в сгоревшем доме в Обнинске. Местная администрация объявила сбор помощи погорельцам.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество

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