Картина дня: появились новости о школе и поликлинике на Правом берегу

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 23 января.

Минздрав сообщил о переезде детской поликлиники на Правом берегу - с улицы Фомушина в «Кошелев». Как туда будут добираться жителей старой части Правобережья, сейчас решается.

Дворец спорта снова остался без подрядчика. Из-за проблем с документами компания из Алтайского края не сможет построить объект за миллиарды рублей на месте уже снесённого стадиона.

Школу на улице 65 лет Победы обещают начать строить в ближайшие дни. А открыться она должна 1 сентября 2019 года. Надеемся, в этот раз получится лучше, чем в 2015-м, когда вся стройка завершилась на этапе закладки капсулы.

Мужчина погиб в сгоревшем доме в Обнинске. Местная администрация объявила сбор помощи погорельцам.

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