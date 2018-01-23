В Обнинске собирают вещи для погорельцев

Как мы рассказывали, в понедельник, 22 января, в Обнинске на улице Парковой, 7, произошёл пожар. В результате один житель многоквартирного дома погиб.
Как сообщает пресс-служба администрации Обнинска, организован сбор вещей для погорельцев.
Принимается: теплая одежда, новое постельное белье, предметы гигиены и продукты питания длительного хранения в герметичной упаковке.
Вещи можно передать по следующим адресам:
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