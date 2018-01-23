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Какая боль! Дворец спорта снова остался без подрядчика

23.01.2018 15:50 28 3499 Оксана КОЛОСОВА
Какая боль! Дворец спорта снова остался без подрядчика

Проекту по строительству Дворца спорта в Калуге катастрофически не везёт. Аукцион по поиску подрядчика для этого объекта объявляли четыре раза. Трижды эти попытки терпели фиаско: в двух случаях желающих участвовать в торгах не было вообще, в третий раз поступила одна заявка – её направило ООО «Горно-Строй» (Алтайский край). Но из-за того, что компания подала не все требуемые документы, её к конкурсу не допустили.

В декабре 2017 года состоялся ещё один аукцион – четвёртый по счёту – с единственным участником в лице всё той же организации из Алтайского края. В этот раз её заявка соответствовала всем необходимым требованиям. С данной компанией и планировалось заключить госконтракт по строительству Дворца спорта.

Однако 18 января на сайте госзакупок был опубликован документ под названием «Протокол об уклонении победителя от заключения государственного контракта по итогам аукциона в электронной форме».   

- Организация не предоставила должный пакет документов, который необходим для подписания контракта, - пояснили нам в Управлении капитального строительства Калужской области. – В рамках законодательства мы отклонили этого поставщика. Согласно Федеральному закону № 44 мы обязаны подать документы в Федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. У организации есть право оспорить это решение в судебном порядке.

Что касается Дворца спорта, то в феврале для него снова начнут искать нового подрядчика. Эти торги будут пятыми по счёту. Напомним, стоимость объекта оценивается в 3 млрд. 731 млн. рублей. Проект предполагает строительство трёх бассейнов, ледового дворца со зрительным залом на 2-3 тысячи мест, зала игровых видов спорта, фитнес-центра, 5-этажной гостиницы для спортивных делегаций.

Всё это должно появиться на месте стадиона «Центральный», демонтаж которого начался в декабре прошлого года.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: спорт дворец спорта

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