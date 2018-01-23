Детская поликлиника переедет с улицы Фомушина

В понедельник, 22 января, появилась информация о том, что детскую поликлинику хотят перенести с улицы Фомушина в микрорайон «Кошелев».
- Вдали от остановок, - возмущалась в группе «Правобережье Калуги» Татьяна Коклева. - А что делать старому Правобережью? Мы только отстояли переход возле поликлиники, и вот опять мамочек с детьми хотят отправить в даль дальнюю.
Информацию нам прокомментировали 23 января в региональном Минздраве.
- Действительно, к концу 2018 года планируется перемещение детской поликлиники с улицы Фомушина в новое здание на территории микрорайона «Кошелев», - говорится в ответе министерства. - Это связано с тем, что в настоящее время детская поликлиника находится в тесных помещениях, не приспособленных для данного медицинского учреждения. Площадь новой поликлиники, полностью укомплектованной согласно современным стандартам оказания медицинской помощи, составит более 1000 кв. м.
В Минздраве считают, что это позволит привлечь к обслуживанию населения Правобережья больше узких специалистов и со временем исключить поездки на консультацию в центральную детскую поликлинику на улице Вилонова.
- С учетом дальнейшего перспективного развития данного района в будущем будет рассматриваться возможность открытия дополнительных кабинетов для оказания медицинской помощи детям, - добавляют в министерстве.
В настоящее время решается вопрос об организации бесперебойного транспортного сообщения с будущей поликлиникой в микрорайоне «Кошелев».
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