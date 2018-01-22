Картина дня: Артамонов высказался о стоимости проезда, рабочие устроили пикет

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 22 января.
Губернатор и городской голова Калуги поговорили сегодня о стоимости проезда в общественном транспорте областного центра. Один считает, что надо округлять цену – до 20 и 25 рублей, другой уверен, что скоро все перейдут на безналичный расчёт. Жаль, что калужане не встречают высоких чиновников в городском общественном транспорте.
Ещё одна транспортная история. Калужанин всю ночь катался на такси по барам, а потом отдал за поездку, сам того не зная, 167 тысяч рублей. Водителя ждёт суд.
Убийство в Сосенском. Наше расследование о конфликте, произошедшем после переписки в Интернете.
Работники завода «Фольксваген» в Калуге устроили пикет. Рабочие требуют годовой бонус в 35 тысяч, а предприятие готово выделить по 19 тысяч рублей.
Рассыпающееся панно на улице Пушкина не могут восстановить уже второй год. Губернатор предложил спрятать всё за баннером. Видимо, всем должно стать легче, если проблему спрятать.
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Картина дня: рекордный штраф за парковку на газоне 19.01.2018 20:00
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Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады 15.01.2018 20:00
Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды 12.01.2018 20:00
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