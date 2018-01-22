Поездка на такси обошлась калужанину в 167 тысяч рублей

На днях в полицию обратился калужанин, который сообщил, что с его банковской карты пропали 167 тысяч рублей.

Как оказалось, накануне вечером мужчина решил посетить увеселительные заведения Калуги. Для этого он воспользовался услугами такси.

- Изрядно выпив, мужчина катался из одного бара в другой, а когда пришло время расплатиться за поездку, то наличных денег у клиента не оказалось, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Тогда мужчина передал банковскую карту таксисту, сообщив ему при этом пинкод, чтобы тот сам снял необходимую сумму за проезд.

Водитель отлучился и, вернувшись, отдал карту клиенту. Позднее выяснилось, что за поездку он снял почти 167 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. За кражу таксисту грозит до пяти лет колонии.