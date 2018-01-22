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Рассыпающееся панно спрячут под баннером

22.01.2018 12:57 32 2668 Дмитрий Ивьев
Рассыпающееся панно спрячут под баннером

Как мы уже рассказывали, на улице Пушкина в Калуге рассыпается панно на торце жилого дома. Коммунальщики ещё в 2016 году отбили от него куски, опасаясь, что те рухнут на голову прохожим.

Городские власти заверяли, что панно вскоре восстановят. Но и спустя 1,5 года оно находится всё в том же удручающем состоянии. Эту тему обсудили в понедельник, 22 января, на заседании областного правительства.

- Да, действительно, проблема существует, - сказал городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. -  Обязательств у подрядчика (компании, которая делала капремонт кровли. - Прим. автора) восстановить мозаичное панно не было. Мы проведём обследование этого панно, и в тёплое время года решим этот вопрос.

- Конечно, это безобразие, так вот просто нельзя оставлять, - возмутился глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Возьмите баннер, сделайте там, закройте.

- Подрядчик не смог ещё выполнить ремонт, так как панно рассыпается целиком. Если его сейчас начать восстанавливать, то остальные части, которые сегодня ещё имеются как изображение, могут как-то пострадать, - ответил Горобцов. - Есть предложение, наверное, обследующая организация внесёт его, замена этого панно на более современные технологии. И не из мозаики, а из других каких-то материалов, может, рисунком.

- Константин Михайлович, это на перспективу. Сейчас нужно, чтобы такого безобразия не было, - подчеркнул Артамонов. - Изготовьте баннер с этим же самым рисунком, закрепите его. И в это время думайте, что вы там дальше собираетесь делать.

Напомним, что директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ, рассказал нашему изданию, что панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Для усиления восприятия экспозиции музея было решено создать это героически-эпическое панно. Всё это делалось в рамках благоустройства города, для придания ему исторического вида. Это было продолжением традиций, заложенных во время празднования 600-летия Калуги, чтобы горожане ощутили себя частью города с богатой историей.


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Тэги: благоустройство анатолий артамонов константин горобцов виталий бессонов

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