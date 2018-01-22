Работники «Фольксвагена» устроили пикет на заводе

В конце минувшей недели на заводе «Фольксваген-Калуга» прошёл пикет. Около 300 человек вышли с требованиями выплатить им годовой бонус в размере 35 тысяч рублей.

- В руках сотрудники держали плакаты с лозунгами: «Даёшь бонус размером в оклад!», «За героический труд – достойная премия», «Как заплатишь, так и поедешь», «Даёшь рост зарплат со скоростью Фольксваген», - сообщают организаторы пикета.

Работники считают, что поскольку план им повысили, ночные смены увеличили до 8,5 часа, успешно прошёл запуск новых моделей, они имеют право на получение бонуса.

На пикет был приглашён директор по персоналу.

- В результате открытого диалога нам всё-таки удалось вывести директора на откровенность, и он озвучил цифру в 19 000 рублей, - сообщает МПРА - КАЛУГА. - Это спровоцировало волну негодования в толпе работников, раздался нарастающий гул недовольства, слышались крики протеста и свист.

В итоге директор по персоналу согласился ещё раз обсудить размер бонуса на этой неделе с представителями работников.

Как нам пояснили в пресс-службе завода, по инициативе профсоюзов прошла встреча руководства завода с сотрудниками. Ежегодный традиционный бонус выплатят в феврале. Его размер не называют, сообщая, что он начисляется как на основе годовых результатов компании и результатам достижения определенных показателей, так и по результатам личного вклада сотрудника.