Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Понедельник, 22 января
$ 56.59 0.17
69.40 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Работники «Фольксвагена» устроили пикет на заводе

22.01.2018 14:47 21 11439 Елена Французова
Работники «Фольксвагена» устроили пикет на заводе

В конце минувшей недели на заводе «Фольксваген-Калуга» прошёл пикет. Около 300 человек вышли с требованиями выплатить им годовой бонус в размере 35 тысяч рублей.

-  В руках сотрудники держали плакаты с лозунгами: «Даёшь бонус размером в оклад!», «За героический труд – достойная премия», «Как заплатишь, так и поедешь», «Даёшь рост зарплат со скоростью Фольксваген», - сообщают организаторы пикета.

Работники считают, что поскольку план им повысили, ночные смены увеличили до 8,5 часа, успешно прошёл запуск новых моделей, они имеют право на получение бонуса.

На пикет был приглашён директор по персоналу.

- В результате открытого диалога нам всё-таки удалось вывести директора на откровенность, и он озвучил цифру в 19 000 рублей, - сообщает МПРА - КАЛУГА. - Это спровоцировало волну негодования в толпе работников, раздался нарастающий гул недовольства, слышались крики протеста и свист.

В итоге директор по персоналу согласился ещё раз обсудить размер бонуса на этой неделе с представителями работников.

Как нам пояснили в пресс-службе завода, по инициативе профсоюзов прошла встреча руководства завода с сотрудниками. Ежегодный традиционный бонус выплатят в феврале. Его размер не называют, сообщая, что он начисляется как на основе годовых результатов компании и результатам достижения определенных показателей, так и по результатам личного вклада сотрудника. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Картина дня: Артамонов высказался о стоимости проезда, рабочие устроили пикет 22.01.2018 20:00

Впавшего в кому мужчину перевезли из Таиланда в Калугу 22.01.2018 15:20

Волонтёры нашли родственников калужанина, оказавшегося в Тамбове 22.01.2018 14:41

Резко выросло число заболевших ОРВИ 22.01.2018 11:53

Скончался наместник Оптиной пустыни 22.01.2018 11:23

20.01.2018 17:14 1727 26
18.01.2018 21:23 2172 19
16.01.2018 15:49 1635 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 21 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 25 января, 11:00
День Студента на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 17:00
«Пиратская вечеринка»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 12:00
Настольные ролевые игры. Первая встреча
Городской Досуговый центр
вс 28 января, 19:00
Концерты «Обе-Рек»
Мажор, бар

Для детей

ср 24 января, 15:30
Спектакль "Дюймовочка"
Колюпановский СКДЦ
чт 25 января, 18:00
Развлекательная программа «Татьянин день»
Шопинский СДК
пт 26 января, 12:00
Урок памяти «Мирная канонада над Ленинградом»
Калуга
сб 27 января, 12:00
Встреча «Блокадный Ленинград»
Калуга

Концерты

ср 24 января, 19:00
Концерт "Популярные композиторы Европы"
Филармония
чт 25 января, 15:00
Х открытый фестиваль туристской и авторской песни
Калуга
чт 25 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
сб 27 января, 18:00
Концерт «Весь этот джаз»
Силикатный, ДК

Кино

Кто наш папа, чувак?
Три богатыря и принцесса Египта
Астрал 4: Последний ключ
Скиф
Новости компаний

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Мисс КГУ-2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

Что будет с курсом доллара в дальнейшем?

Оформление заявки на кредитную карту

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.