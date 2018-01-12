Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 12 января.
Городские власти назвали причину образования ямы на новой Шопинской дороге. Оказывается, во всём виновата погода.
В Калуге в нынешнем году появится ещё одна 13-я школа. Учебное заведение на улице Минской готовится принять 1000 детей. Некоторых учеников обещают подвозить туда на автобусах.
Калужанин в тяжелом состоянии попал в больницу в Таиланде. Родственники собирают 4 миллиона на транспортировку мужчины в Россию.
В Калуге пытались тросом вытащить из банка на Силикатном терминал. Но у преступников ничего не вышло.
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Картина дня: высокие зарплаты и полёты в Турцию 11.01.2018 20:00
Картина дня: смерть возле ресторана 10.01.2018 20:00
Картина дня: название для нового парка и ямы в асфальте 09.01.2018 20:00
Картина дня: куда пропали миллионы за коммуналку 28.12.2017 20:00
Картина дня: маршрут троллейбуса продлят, а дом пустили с молотка 27.12.2017 20:00
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