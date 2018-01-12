Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 12 января.

Городские власти назвали причину образования ямы на новой Шопинской дороге. Оказывается, во всём виновата погода.

В Калуге в нынешнем году появится ещё одна 13-я школа. Учебное заведение на улице Минской готовится принять 1000 детей. Некоторых учеников обещают подвозить туда на автобусах.

Калужанин в тяжелом состоянии попал в больницу в Таиланде. Родственники собирают 4 миллиона на транспортировку мужчины в Россию.

В Калуге пытались тросом вытащить из банка на Силикатном терминал. Но у преступников ничего не вышло.

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