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В Калуге появится ещё одна 13-я школа

12.01.2018 12:25 3 2484 Оксана КОЛОСОВА
В Калуге появится ещё одна 13-я школа

25 января в Калуге начнётся приём заявлений в школы города от родителей будущих первоклассников. Детей будет набирать и новое образовательное учреждение, которое строится сейчас на Правом берегу, на улице Минской.

- В первые классы новой школы мы ожидаем 200 детей, - рассказали нам в пятницу, 12 января, в Управлении образования Калуги. –  Всего рассчитываем набрать туда около 1000 школьников. 17-18 января мы проведём родительские собрания, на которых доведём до родителей всю необходимую информацию с тем, чтобы они не беспокоились.

Как нам стало известно, школа на улице Минской будет вторым корпусом школы № 13 – по аналогии с образовательным учреждением на улице Братьев Луканиных, которое является учебным корпусом 45-й школы.

- Это связано с юридическими нюансами, - пояснили нам в Управлении образования. – Сначала мы строим учреждение, которое является частью уже существующего юрлица. Потом, в случае необходимости, можно выделить его в отдельное юридическое лицо. Возможно, это произойдёт в перспективе и с 45-й школой, и с 13-й. Но сейчас решение вот такое. Думаем, что оно хорошее, потому что школа № 13 – одна из лучших в Калуге, у нас там очень опытный, творческий руководитель, который сможет создать новое учреждение.

За зданием № 2 13-й школы закрепили следующий микрорайон: улицы 65 лет Победы, Фомушина, Хорошая, Серафима Туликова, Минская, Полесская, Покрова, переулки 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова, деревни Рождествено и Чижовка.

- Понятно, что у родителей школьников возникнут вопросы, как будут добираться на занятия дети, например, с улиц 65 лет Победы, Хорошая. Мы рассматриваем вопрос их подвоза, - комментируют в управлении. – Подвозить планируем не только первоклассников, но и учащихся 2-х, 3-х классов – попробуем найти дополнительный транспорт. Конечно, детей в поле мы не пустим. Возможно, мы сделаем для школьных автобусов скользящее расписание – такая практика используется в Москве. Считаем, что подвоз позволит нам привлечь в эту школу дополнительное количество детей.

Сдача нового школьного корпуса ожидается в феврале, сейчас там ведутся отделочные работы. В апреле-мае будет закупаться необходимое оборудование. Затем начнётся процедура лицензирования образовательного учреждения.

Что касается школы на 65 лет Победы, которую обещают построить уже несколько лет, то сейчас определяется, по какому проекту она будет возводиться.

- Если её будет строить та же организация, которая строила школу на улице Минской, проект тот же с небольшими изменениями, - сообщили нам в Управлении образования. – Но сказать, что вопрос окончательно решён, мы не можем, поскольку строим школу не мы. Данный вопрос актуален и стоит на повестке дня. Школа будет строиться. Скорее всего, в 2018 году мы введём в эксплуатацию образовательное учреждение на улице Минской, а на 19-й год планируем школу на улице 65 лет Победы.

Напомним, во время визита в Калугу осенью 2017 года министра строительства и ЖКХ РФ Александра Меня глава региона Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что школу на улице 65 лет Победы начнут строить в нынешнем году.

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Тэги: образование дети

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