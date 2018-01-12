Калужанин в тяжелом состоянии попал в больницу в Таиланде

В пятницу, 12 января, на своей странице в «ВКонтакте» калужанка Кристина КУЗНЕЦОВА рассказала о сложной ситуации, в которой оказался наш земляк Олег Минченков (на фото). Калужанин во время отдыха в Таиланде почувствовал себя плохо и попал в местную больницу в тяжёлом состоянии.
- 5 января 2018 года с судорогами и потерей сознания Олег поступил в городской клинический госпиталь Паттайи, где у него был обнаружен пониженный сахар, - сообщает Кристина. - Оборудование данного госпиталя не позволяло выяснить причины его состояния, поэтому он был переведён в более специализированный - Bangkok Hospital Pattaya. В отделении реанимации состояние Олега стабилизировалось, но он до сих пор остаётся без сознания. Диагноз: 1. Потеря сознания 2. Сахарный диабет 2 типа. 3.Аспирационная пневмония
По словам Кристины, калужанину необходима транспортировка в Россию для продолжения лечения:
- По медицинским показаниям она возможна только специальным бортом в сопровождении врачей и медицинского персонала. Но цена такой транспортировки - 4 миллиона рублей. Сумму назвали в больнице. Оказывать какую-либо помощь со стороны государственных органов и страховой компании нам никто не спешит.
На 12 января родственники и друзья семьи собрали 1 миллион 843 тысячи 792 рубля. Они просят калужан помочь собрать недостающую сумму.
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