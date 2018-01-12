Стала известна причина провала на Шопинской дороге

Как мы рассказывали, на улице Фомушина в районе поворота к Губернскому парку образовались ямы в новом асфальте. Устранить их обещают за два дня, сообщает в пятницу, 12 января, пресс-служба городской управы.
– На Новый год выпало большое количество осадков, – объяснил представитель заказчика, директор МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Александр ГРИН. – Вода на этом участке автодороги попала в старую камеру футляра теплотрассы и подмыла песок. Способствовали этому и грунтовые воды, что показал взятый «Теплосетью» анализ воды. Сейчас обнаруженный подмыв устраняется. Это гарантийный случай, подрядчик ликвидирует последствия и приведет дорожное полотно в нормативное состояние за свой счет в течение двух суток. Движения это не осложнит. В дальнейшем все выявленные недоделки или гарантийные случаи также будут оперативно устраняться подрядчиком.
Фото: пресс-служба горуправы.
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