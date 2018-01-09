На Правом берегу начал проваливаться новый асфальт

В Калуге на улице Фомушина в районе поворота к Губернскому парку образовались ямы в новом асфальте. Местные жители в соцсетях призывают автолюбителей быть аккуратнее.
- Вчера попал туда, удивился, что новый [асфальт], а уже яма, - пишет Игорь Сомов.
- Там и тротуар рядом под землю пошел, - сообщает Оксана Короткая.
- А чего вы ждали? Это был вопрос времени. И винить надо тех, кому принадлежит теплотрасса. По проекту она должна была проходить в дорожной одежде, но сделали, как сделали, - высказался Роман Волков.
Как сообщают жители Правого берега, во вторник, 9 января, возле ям появилось ограждение.
Ситуацию нам прокомментировал директор МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Александр ГРИН.
– Причина случившегося пока не известна, – рассказал он. – Завтра начнутся восстановительные работы. Приедет бригада, она будет вскрывать асфальт, посмотрим, из-за чего образовался провал.
Фото: «Правобережье Калуги».
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