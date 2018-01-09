На Правом берегу начал проваливаться новый асфальт

В Калуге на улице Фомушина в районе поворота к Губернскому парку образовались ямы в новом асфальте. Местные жители в соцсетях призывают автолюбителей быть аккуратнее.

- Вчера попал туда, удивился, что новый [асфальт], а уже яма, - пишет Игорь Сомов.

- Там и тротуар рядом под землю пошел, - сообщает Оксана Короткая.

- А чего вы ждали? Это был вопрос времени. И винить надо тех, кому принадлежит теплотрасса. По проекту она должна была проходить в дорожной одежде, но сделали, как сделали, - высказался Роман Волков.

Как сообщают жители Правого берега, во вторник, 9 января, возле ям появилось ограждение.

Ситуацию нам прокомментировал директор МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Александр ГРИН.

– Причина случившегося пока не известна, – рассказал он. – Завтра начнутся восстановительные работы. Приедет бригада, она будет вскрывать асфальт, посмотрим, из-за чего образовался провал.

Фото: «Правобережье Калуги».