В Калуге пытались тросом вытащить из банка терминал

В ночь на пятницу, 12 января, около 4 утра в Калуге на улице Гурьянова неизвестные пытались похитить платежный терминал.

- Установлено, что трое злоумышленников подъехали к терминалу на автомобиле и попытались похитить его с помощью троса, но по независящим от них обстоятельствам не смогли довести свой преступный умысел до конца. Подозреваемые с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

В настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Мужчин ищут. Хоть сам терминал сильно пострадал, когда его пытались увезти, все деньги остались целы.