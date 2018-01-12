В Калуге пытались тросом вытащить из банка терминал

В ночь на пятницу, 12 января, около 4 утра в Калуге на улице Гурьянова неизвестные пытались похитить платежный терминал.
- Установлено, что трое злоумышленников подъехали к терминалу на автомобиле и попытались похитить его с помощью троса, но по независящим от них обстоятельствам не смогли довести свой преступный умысел до конца. Подозреваемые с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
В настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Мужчин ищут. Хоть сам терминал сильно пострадал, когда его пытались увезти, все деньги остались целы.
|
Калужанин в тяжелом состоянии попал в больницу в Таиланде 12.01.2018 15:29
Женщина перевернулась на «Приоре» 12.01.2018 14:01
22-летнюю девушку сбили в Калуге 12.01.2018 10:22
Водитель фургона погиб в столкновении с фурой 12.01.2018 09:34
4-летнюю девочку пытались похитить возле Дома творчества 11.01.2018 16:21
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: