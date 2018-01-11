Картина дня: высокие зарплаты и полёты в Турцию

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 11 января.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в большом интервью федеральному агентству объяснил, почему в нашем регионе высокие зарплаты. По его словам, это вынужденная мера - иначе все уедут в Москву.

Первые полёты из Калуги в Турцию запланированы на конец апреля. Планируется два рейса каждую неделю. Но билеты пока не продаются, так что всё по-прежнему на уровне обещаний.

4-летнюю девочку пытались похитить возле Дома творчества. Её спасли две старшие сестры. Предполагаемый преступник задержан 10 января.

Продолжение истории о лежавшем на улице в Обнинске теле. Медики рассказали, что на самом деле они приехали через 10 минут после вызова.

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