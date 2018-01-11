Самолёты полетят из Калуги в Турцию дважды в неделю

Как мы уже рассказывали, в конце апреля из аэропорта «Калуга» планируется открыть рейсы в Турцию. В четверг, 11 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ рассказал, что самолёты будут летать по этому направлению дважды в неделю.

- Есть договоренность с перевозчиком Azur Air, что с конца апреля дважды в неделю будем летать в Турцию, - приводит его слова «РИА Новости». - Хотели бы летать в Египет. Когда строили аэропорт, мы планировали, что рейсы в эти направления будут — они очень востребованы.