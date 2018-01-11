4-летнюю девочку пытались похитить возле Дома творчества

В среду, 10 января, задержан 31-летний мужчина из Нижегородской области, которого подозревают в попытке похищения ребёнка в Козельске.

Инцидент произошёл 18 ноября 2017 года.

- Мужчина подошел к детскому Дому творчества, около которого стояли три малолетние сестры, - рассказали 11 января в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Незнакомец подарил девочкам цветы и шоколадки, а затем, взяв за руку младшую из них, повел за собой в сторону. Увести ребенка похитителю не удалось, так как старшие сестры подбежали и отдернули 4-летнюю девочку, а затем забежали в здание Дома творчества. Незнакомец с места происшествия скрылся.

Подозреваемому 31 год. Он родом из Нижегородской области. Временно жил в бытовке на территории подсобного хозяйства Оптиной Пустыни. Мужчине грозит до 9 лет колонии.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.