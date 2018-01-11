Артамонов объяснил высокий уровень калужских зарплат

Жители Калужской области, ранее уехавшие на работу в Москву, стали возвращаться после того, как местные предприятия начали создавать высокопроизводительные рабочие места и платить достойную заработную плату. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
- Мы вынуждены уже 11 лет держать высокий уровень заработной платы, - приводит его слова агентство. - В ЦФО мы уступаем только Москве и Московской области. Мы не хотим, чтобы наши люди уезжали в столицу. И после того, как начали создавать высокопроизводительные рабочие места, платить достойную заработную плату, люди начали возвращаться.
Он отметил, что уровень безработицы в регионе сейчас составляет меньше процента. По этому показателю в Центральном федеральном округе регион уступает только Москве и Московской области.
Напомним, в ноябре средняя начисленная зарплата в Калуге превысила 41 тысячу рублей.
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