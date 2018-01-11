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Скандал со «Скорой»: медики заявляют, что тело не лежало на улице 6 часов

11.01.2018 15:29 10 3159 Елена Французова
Скандал со «Скорой»: медики заявляют, что тело не лежало на улице 6 часов

Как мы рассказывали, Следственный комитет начал проверку по информации ресурса obninsk.name. Издание сообщало, что «Скорая» 6 часов ехала к лежавшему на улице мужчине из-за того, что фельдшеры обнинской и боровской «Скорой помощи» долго не могли разобраться, кому же все-таки ехать на место происшествия.

Как рассказали нам в КБ №8, «Скорая» на самом деле приехала на место через 10 минут после вызова и констатировала смерть мужчины. Труп увезли в морг, куда спустя 6 часов прибыли полицейские.

Дословную расшифровку речи главного врача КБ №8 Сергея Смирнова приводит в четверг, 11 января, обнинское издание:

- В 2:40 1 января была вызвана бригада на улицу Борисоглебская, 58 а. Это ресторан. Молодой человек практически в нижнем белье и цыганском одеяле с серьезными телесными повреждениями, повлекшими за собой смерть. Полиция Боровского района, к сожалению, не прибыла на место происшествия. Уже труп был забран [из морга] только в районе восьми утра. Мы труп, соответственно, забрали оттуда [от ресторана], нашу бригаду мы вызывали, они по юрисдикции не имеют права заниматься этим вопросом. Вот такая ситуация.


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Тэги: происшествие

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