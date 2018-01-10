«Скорая» 6 часов ехала к лежавшему на улице мужчине, он умер

В Обнинске 1 января на улице у одного из ресторанов скончался мужчина. Мужчину на улице обнаружили прохожие, вызвали «Скорую», бригада ехала 6 часов, за это время мужчина успел скончаться, сообщает obninsk.name.
- Как рассказал врио главного врача КБ№8 Сергей Смирнов, улицу Белкинскую обслуживают сразу «на два фронта»: как обнинские, так и боровские медики, - отмечает издание. - Из-за того, что фельдшеры «Скорой» помощи долго не могли разобраться, кому же все-таки ехать на место происшествия, человек успел скончаться.
В Калужской области организована проверка по факту несвоевременного выезда бригады скорой помощи.
- Следователи намерены установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям и бездействию сотрудников больницы, - сообщает 10 января калужское региональное управление Следственного комитета.
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