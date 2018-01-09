Картина дня: название для нового парка и ямы в асфальте

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 9 января.

Губернатор Калужской области Антолий АРТАМОНОВ придумал название для парка (или сквера) на месте бывшего рынка. Ранее глава региона предлагал называть это место Городским парком, а теперь выступает за вариант Новый городской парк.

Также Артамонов сегодня обсудил тему миграции. По его мнению, всеми вопросами мигрантов должны заниматься в Миграционном центре в Боровском районе. А центр для нелегалов в Дзержинском районе нужно вскоре закрыть.

В Калуге продолжится похолодание. На выходных в городе до -9 градусов.

На Правом берегу на свежеотремонтированной улице Фомушина, которая пока ещё не превратилась в Правобережный проспект, начал проваливаться новый асфальт.

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