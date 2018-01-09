Картина дня: название для нового парка и ямы в асфальте

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 9 января.
Губернатор Калужской области Антолий АРТАМОНОВ придумал название для парка (или сквера) на месте бывшего рынка. Ранее глава региона предлагал называть это место Городским парком, а теперь выступает за вариант Новый городской парк.
Также Артамонов сегодня обсудил тему миграции. По его мнению, всеми вопросами мигрантов должны заниматься в Миграционном центре в Боровском районе. А центр для нелегалов в Дзержинском районе нужно вскоре закрыть.
В Калуге продолжится похолодание. На выходных в городе до -9 градусов.
На Правом берегу на свежеотремонтированной улице Фомушина, которая пока ещё не превратилась в Правобережный проспект, начал проваливаться новый асфальт.
|
Картина дня: куда пропали миллионы за коммуналку 28.12.2017 20:00
Картина дня: маршрут троллейбуса продлят, а дом пустили с молотка 27.12.2017 20:00
Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев 22.12.2017 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: