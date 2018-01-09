Главная > Новости > Общество

Губернатор распорядился переселить нелегалов

09.01.2018 11:09 12 1684 Дмитрий Ивьев
Губернатор распорядился переселить нелегалов

В 2017 году в Калужской области были поставлены на миграционный учёт 229 тысяч иностранцев, четверть из них зарегистрирована в Калуге.

Наш регион занимает четвертое место в Центральном округе по количеству выданных разрешений на временное проживание, выше только Москва, Московская область и Воронеж.

- У нас и поток был, потому что безобразия были в этом направлении, - прокомментировал ситуацию во вторник, 9 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Ворота были широко открыты для всех. Прийти, зарегистрироваться безболезненно в Калужской области, а потом езжай, куда хочешь. С этим, я думаю, разберёмся.

Губернатор считает, что с мигрантами и беженцами должны работать в Многофункциональном миграционном центре в Боровском районе. Там возведут и новый центр для нелегалов, а тот, что в Якшуново, закроют.

- У нас территория сколько? 5 гектаров. Этого достаточно, чтобы полностью развернуть вот эту службу. В том числе то, что мы имеем убогий наш центр в Дзержинском районе, в Якшуново. Пока, что называется, он там пофункционирует несколько месяцев. Но сейчас нужно подобрать типовой проект здания из быстровозводимых конструкций, которые можно приспособить для того, чтобы там организовать пункт. Может быть, общежитие. Подберите проект. Это не значит, что там по 1-2 человека в комнате будут жить. Конечно же, гораздо всё проще должно быть.

Глава региона распорядился в ближайшее время решить этот вопрос.

- Терпеть дальше вот это безобразие, которое на протяжении нескольких лет происходило, нельзя. Эту гидру надо задушить. Она разъедает власть. Причём самые уязвимые места властных полномочий. Нельзя этого делать! – подытожил разговор Артамонов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество мигранты анатолий артамонов

Еще новости из рубрики «Общество»

Появился телефон доверия для получения психологической помощи 09.01.2018 10:07

Путин перевёл главного калужского полицейского в Москву 31.12.2017 10:54

Бюст Болдина открыли в Калуге 29.12.2017 16:42

Какими новостями запомнился калужанам уходящий 2017-й 29.12.2017 16:17

Артамонов: каждому надо иметь собаку 29.12.2017 15:44

08.01.2018 18:55 702 6
05.01.2018 23:29 3166 16
02.01.2018 21:29 1193 3
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 12 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 10 января, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Для детей

ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
сб 13 января, 15:00
Праздничная игровая программа «Мы встречаем Новый год!»
Калуга
сб 13 января, 16:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе

Концерты

ср 10 января, 19:00
Концерт Юрий Мартынов
Дом музыки
пт 12 января, 19:00
Гала-концерт исполнителей русского романса
Дом музыки
ср 10 января, 20:00
Сольный stand-up Алексея Серенко
Comedy cafe 
пт 12 января, 18:00
Праздничный концерт «Метелица - 2018»
Калуга

Кино

День мертвецов: Злая кровь
Величайший шоумен
Фердинанд
Три богатыря и принцесса Египта
Новости компаний

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика

Забудь о боли! Новогодняя акция в Центре доктора Бубновского

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

Обзор ЖК «Мир Митино» от застройщика ООО «Рождествено»

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.