Губернатор распорядился переселить нелегалов

В 2017 году в Калужской области были поставлены на миграционный учёт 229 тысяч иностранцев, четверть из них зарегистрирована в Калуге.

Наш регион занимает четвертое место в Центральном округе по количеству выданных разрешений на временное проживание, выше только Москва, Московская область и Воронеж.

- У нас и поток был, потому что безобразия были в этом направлении, - прокомментировал ситуацию во вторник, 9 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Ворота были широко открыты для всех. Прийти, зарегистрироваться безболезненно в Калужской области, а потом езжай, куда хочешь. С этим, я думаю, разберёмся.

Губернатор считает, что с мигрантами и беженцами должны работать в Многофункциональном миграционном центре в Боровском районе. Там возведут и новый центр для нелегалов, а тот, что в Якшуново, закроют.

- У нас территория сколько? 5 гектаров. Этого достаточно, чтобы полностью развернуть вот эту службу. В том числе то, что мы имеем убогий наш центр в Дзержинском районе, в Якшуново. Пока, что называется, он там пофункционирует несколько месяцев. Но сейчас нужно подобрать типовой проект здания из быстровозводимых конструкций, которые можно приспособить для того, чтобы там организовать пункт. Может быть, общежитие. Подберите проект. Это не значит, что там по 1-2 человека в комнате будут жить. Конечно же, гораздо всё проще должно быть.

Глава региона распорядился в ближайшее время решить этот вопрос.

- Терпеть дальше вот это безобразие, которое на протяжении нескольких лет происходило, нельзя. Эту гидру надо задушить. Она разъедает власть. Причём самые уязвимые места властных полномочий. Нельзя этого делать! – подытожил разговор Артамонов.