Артамонов предложил новое название для парка на месте рынка

Во вторник, 9 января, на заседании областного правительства губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ рассказали, как прошли праздники. В частности, в докладе отметили, что в Калуге в новом городском парке на месте рынка занимались скандинавской ходьбой.

- Вот, кстати, правильно произнесли: «Новый городской парк», - отреагировал на доклад глава региона. - Так давайте, Константин Михайлович (Горобцов. - Прим. ред.), его и называйте Новый городской парк.

Ранее Артамонов предлагал этот парк называть городским.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.