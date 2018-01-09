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Артамонов предложил новое название для парка на месте рынка

09.01.2018 09:44 24 3656 Елена Французова
Артамонов предложил новое название для парка на месте рынка

Во вторник, 9 января, на заседании областного правительства губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ рассказали, как прошли праздники. В частности, в докладе отметили, что в Калуге в новом городском парке на месте рынка занимались скандинавской ходьбой.

- Вот, кстати, правильно произнесли: «Новый городской парк», - отреагировал на доклад глава региона. - Так давайте, Константин Михайлович (Горобцов. - Прим. ред.), его и называйте Новый городской парк.

Ранее Артамонов предлагал этот парк называть городским.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство анатолий артамонов

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