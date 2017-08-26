Первые деревья на месте рынка: мастер-класс от Артамонова, снос домов и фонтан

В пятницу, 25 августа, первые 10 клёнов высадили на месте бывшего рынка. К «зелёной церемонии» не стали готовиться загодя. Буквально в 16:00 рабочие заканчивали укладку плитки и установку бордюров, расставляли плакаты с макетами парка. Пока одни выгружали деревья в горшках, другие сметали с новенькой плитки песок и даже намывали асфальт, на котором поставили стол для совещания.

Журналистов заверили, что для деревьев подготовили специальные посадочные ямы. Клёны будут расти не на песке или глине, а на привезённой заранее земле.

Вообще, на месте бывшего рынка в этот вечер развернулась небывалая деятельность. Тяжёлая техника ездила по песку, вокруг плитки бегали рабочие. Пожалуй, столько людей здесь не было с момента прекращения торговли.

К назначенному времени стали подтягиваться активисты ТОСов с детьми и лопатами.

Через 40 минут появился и глава региона в резиновых сапогах цвета хаки.

Уверенными шагами он направился прямиком к детям.

- Это мои помощницы, - поглаживая то одну, то другую девочку по голове сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. – У вас поливалки и лопаты, молодцы!

- Сюда надо воды налить, - показал Артамонов на посадочную яму. – Этого мало, ещё надо. Шланга нет?

В ответ стали суетиться чиновники горуправы.

- А что шланг не дотягивается? – удивлялся городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. Видя, как его подчинённые бегают туда- сюда с лейками.

- Надо ещё воды, - смотрел в наполненную наполовину яму Артамонов. – Надо шланг было протянуть. Где шланг?

Анатолию Дмитриевичу в конце-концов дали шланг и он стал наполнять яму до краёв водой.

- Смотрите, вода наливается для того, чтобы там воздух не остался. Если там останется воздух, корни сгорят, - пояснял при этом губернатор. – Надо полную. Вот это правильно! Заодно будет урок вам. У меня не засохло никогда ни одно дерево, ни одно! Я их уже больше тысячи посадил. Но надо делать именно так. Когда землёй засыпаете, там воздух остаётся, корни сгорают, потому что это кислород.

Мастер-класс глава региона показывал всем пришедшим.

- Видите, вода поднимается и там уже ни одного пузырька воздуха не останется, - говорил Артамонов, засыпая яму землёй. – А остальные, когда сажают, сначала засыпают, а сверху поливают. Бессмысленно! Поэтому, казалось бы, дерево было хорошее и вдруг засохло.

В этот момент поднесли подпорку для молоденького клёна.

- Именно должно быть три колышка, - продолжал пояснять Артамонов. Затем он забрал из рук рабочего шуруповёрт.

- Заодно расскажу, как держать, – комментировал губернатор, закручивая шурупчик на подпорке для дерева. - Не вот так, а вот так.

- А вот так! – с восторгом следила за действиями губернатора председатель общины «Правобережье» Эльвира Капитонова.

- Вот так будет хорошо, Константин Михайлович, - обратился Артамонов к Горобцову.

- Ещё лучше сделаем. Мы только начали тренироваться. 200 деревьев будет!- ответил городской голова Калуги.

При посадке следующего дерева Эльвира Капитонова стала рассказывать, как хорошо растут деревья в сквере имени Константина Баранова.

- Я там не все успел отследить, - заметил губернатор.

- Так начали, работаем, - командовал при этом глава региона детьми. – Молодцы! Свадьбы надо сюда! Начало положено.

Затем все отправились на промытую асфальтовую площадку. На столе губернатора ждал проект парка. Глава региона поинтересовался судьбой домов, которые оказались на пути реализации проекта. По словам Горобцова, уведомления собственники получили в этом месяце.

- Я им [собственникам] говорил: «Давайте не будем доводить до суда! Давайте, договоримся!» - рассказал Горобцов. – В понедельник у нас будет оценка. Сообщим, какая сумма им предлагается – плюс-минус её отрегулируем. Если сойдёмся…

- А если нет? – перебил губернатор.

- Будем до суда доводить. Из-за этого вся и проблема. Магазин, который здесь стоит трёхэтажный, мы его изымаем под муниципальные нужды. Мы им отдадим аналогичную площадь в центре города. Здесь можно будет торговую точку организовать или общественный центр, - рассказывал сити-менеджер.

- Может быть, дирекция парков всех: и этого, и того, - предложил Артамонов.

- Полицейский участок здесь будет. Здесь будет вся инфраструктура только под парк, - добавил Горобцов.

- Вот мы говорим: надо, не надо. Вот эти квартиры. Они же в цене вырастут в два раза! – вдруг сказал Артамонов.

- Уже, уже выросли, - согласился Горобцов.

-И люди, которые там, вдруг проснулись и стали в два раза богаче. Они же должны сказать: «Слушайте, вы тут чего обсуждаете-то? Мы на себе это почувствовали!»

- Новое дело всегда идёт не очень охотно. Потом понимают и благодарят, - отметила Капитонова.

- Такое место. Храмы кругом, - продолжил свою мысль Анатолий Артамонов.

- Парковки есть, подъездные пути, – добавил Горобцов. – И продолжение Березуйского оврага, когда мы уйдём на двухкилометровую зелёную зону.

После этого чиновники ответили на вопросы журналистов.

-Мне всегда немного грустно, когда какая-то работа заканчивается, – признался Артамонов. - Но у меня появляется особый драйв, настроение приподнятое, когда начинается такая большая работа, как сегодня. Сегодня мы посадили первые деревья по дендроплану… Здесь будет великолепный, огромный парк, который будет сообщаться через Березуйский овраг с нашим уже существующим старинным парком.

При этом глава региона подчеркнул, что парк делается для будущих поколений.

- Кто-нибудь потом скажет: «Какие молодцы жили в то время, что сделали такое замечательное место для отдыха!» Это будут лёгкие города. …Часть парка перед вами, где раскопки идут, будет закончена в этом году. Следующая часть будет зависеть от сговорчивости собственников тех помещений. Если они согласятся с той оценкой, которую город сделал и сейчас уступят за эти деньги свои строения, то мы их снесём уже в этом году. И в этом году начнём работать. Если нет, то в следующем году через суд к этому времени – к августу они будут вынуждены продать эти помещения.

Константин Горобцов перечислил объекты, которые предстоит выкупить, а затем снести городу.

- И жилые дома, и магазин. А самое главное – большой самострой на Рылеева, 71. Уже есть решение суда . В первоочередном порядке с судебными приставами приступим к его сносу, чтобы открыть вход в Березуйский овраг.

С наименованием парка решили не мудрить, окрестив его просто – Городской.

-Самое правильное, то, что сказал пред смертью Фидель Кастро: «Ничего не называйте моим именем». Имя должно быть одно – Городской парк. И это правильно. Городской парк будет громадный. Вы представляете, вот он отсюда будет начинаться и до выхода – до набережной, через Старый парк. Это всё будет один единый парк. Пришёл с утра и к заходу солнца оттуда вышел.

Анатолий Артамонов рассказал, что в парке будут тематические площадки на все вкусы.

- Всё для людей, - подчеркнул он.

- В центральной части парка проектом предусмотрен фонтан в сторону Березуйского оврага. Его длина будет больше 15 метров. Будет пруд при входе в Березуйский овраг. Ну такой, декоративный, в котором ,возможно, будут водоплавающие птицы, маленький фонтан и облагородим берега. В принципе, на всём протяжении Березуйского оврага можно использовать воду в качестве декораций. Мы ещё посмотрим, может быть, будут «стены плачущие». Вода здесь есть, коммуникации все имеются.

Напоследок рабочие попросили оценить губернатора расцветку плитки. Она ему пришлась по душе.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА,