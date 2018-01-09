Похолодание в Калуге продолжится

Во вторник, 9 января, температура воздуха в Калуге составит -4°С...-2°С. Ветер западный, северо-западный, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление 767 мм. рт.ст., что выше нормы.
В среду ночью температура воздуха опустится до -5°С…-3°С, днём будет -2°С…-1°С.
В четверг, 11 января, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью будет -4°С…-2°С, днём -1°С…0°С.
В пятницу вновь похолодает. Ночью столбики термометров покажут -8°С…-6°С, днём -7°С…-5°С.
На выходных, 13-14 января, ожидается около -8°С..-9°С.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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