Картина дня: куда пропали миллионы за коммуналку

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 28 декабря.
Деньги калужан пропали в расчётном центре. Следственное управление калужской полиции возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Единого информационно-расчётного центра Калужской области Арташеса Амбарцумяна. Заявляется о пропаже десятков миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин в очередной раз похвалил Калужскую область за работу по привлечению инвестиций.
В Калуге 56-летний женщине грозит 12 лет колонии со штрафом в 45 миллионов рублей. Прокуратура 28 декабря сообщила, что уголовное дело направлено в суд.
200 человек выйдут охранять Театральную площадь на Новый год. Главную ёлку города традиционно откроют 31 декабря в 18:00.
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Картина дня: маршрут троллейбуса продлят, а дом пустили с молотка 27.12.2017 20:00
Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев 22.12.2017 20:00
Картина дня: нападение собак и фуфайка в унитазе 20.12.2017 20:00
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