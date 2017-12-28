Картина дня: куда пропали миллионы за коммуналку

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 28 декабря.

Деньги калужан пропали в расчётном центре. Следственное управление калужской полиции возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Единого информационно-расчётного центра Калужской области Арташеса Амбарцумяна. Заявляется о пропаже десятков миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин в очередной раз похвалил Калужскую область за работу по привлечению инвестиций.

В Калуге 56-летний женщине грозит 12 лет колонии со штрафом в 45 миллионов рублей. Прокуратура 28 декабря сообщила, что уголовное дело направлено в суд.

200 человек выйдут охранять Театральную площадь на Новый год. Главную ёлку города традиционно откроют 31 декабря в 18:00.

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