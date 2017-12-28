200 человек выйдут охранять Театральную площадь на Новый год

Вечером 31 декабря главной площадкой для празднования Нового года в Калуге станет Театральная площадь. Традиционно в 18:00 там зажгут огни на главной ёлке города.

Охранять общественный порядок перед театром будет около 200 человек. Среди них сотрудники полиции, работники частных охранных организаций, дружинники и представители казачества, рассказали в четверг, 28 декабря, на пресс-конференции в УМВД по Калужской области.

Всего во время праздников будет работать 2 тысячи полицейских. В новогоднюю ночь - 700 человек.