Взятка в 750 тысяч: дело адвоката дошло до суда

Калужская прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки 56-летней женщиной-адвокатом. Как рассказали в четверг, 28 декабря, в пресс-службе ведомства, обвиняемой грозит до 12 лет колонии со штрафом в 45 миллионов.

- 56-летняя адвокат дала взятку следователю следственного отдела по Калуге в сумме 750 тысяч рублей за незаконное освобождение из-под стражи двух лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, - говорится в сообщении прокуратуры. - Однако следователь сообщил об этом факте своему руководству.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.