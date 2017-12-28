Взятка в 750 тысяч: дело адвоката дошло до суда

Калужская прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки 56-летней женщиной-адвокатом. Как рассказали в четверг, 28 декабря, в пресс-службе ведомства, обвиняемой грозит до 12 лет колонии со штрафом в 45 миллионов.
- 56-летняя адвокат дала взятку следователю следственного отдела по Калуге в сумме 750 тысяч рублей за незаконное освобождение из-под стражи двух лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, - говорится в сообщении прокуратуры. - Однако следователь сообщил об этом факте своему руководству.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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