Деньги калужан пропали в расчётном центре

Бывший начальник Управления городского хозяйства Калуги Андрей Лыпарев и Арташес Амбарцумян.

Все мы точно знаем, что у коммунальщиков вечно нет денег ни на ремонт, ни на уборку территорий, ни на что вообще. Оттого и тарифы на коммунальные услуги постоянно растут. С другой стороны, у всех нас есть подозрение, что в сфере ЖКХ крутятся миллионы, — ​иначе откуда там столько энергичных людей, обещающих скорое решение всех проблем?

«Интересная ситуация»

Следственное управление УМВД России по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Единого информационно-расчётного центра Калужской области Арташеса Амбарцумяна. В письме прокурора Калуги Владимира Орлова, направленном в городскую Думу, говорится, что обвинение Амбарцумяну будет предъявлено по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Причиной возбуждения дела стали результаты проверки, начатой после обращения руководства муниципального предприятия «Калугатеплосеть», которое недополучило от ЕИРЦ КО часть платежей за тепло. Калугатеплосеть и городские власти оценили ущерб в 140 миллионов. В ходе сверки документов выяснилось, что ЕИРЦ должен Калугатеплосети около 112 миллионов.

В то же время в заявлении о банкротстве, которое ЕИРЦ Калужской области подал в Арбитражный суд КО, говорится, что общая задолженность, которую ЕИРЦ не оспаривает, составляет 168 898 805 рублей и ещё 55 копеек. Вероятно, к задолженности перед Калугатеплосетью здесь приплюсованы долги перед другими МУПами и управляющими компаниями, которые обслуживались в ЕИРЦ КО.

— Но в данном центре очень интересная ситуация. У них работают две программы, — ​рассказал директор МУП «Калугатеплосеть» Виктор Устинов на заседании городской Думы в конце октября. — ​Одна — ​это 1С-бухгалтерия, которая контролирует поступление денежных средств, а другая занимается только расщеплением платежей по населению исходя из того, что «перельётся» из 1С-бухгалтерии. Доступа к ней нам никто не даёт, несмотря на все наши пожелания.

Согласитесь, странно: никто не знает, сколько денег поступило в расчётный центр, занимающийся обслуживанием большей части муниципальных предприятий области. Как могла сложиться ситуация, когда никому неизвестно, сколько денег в расчётном центре, созданном для того, чтобы сделать систему платежей в ЖКХ прозрачной и понятной?

— Руководство МУП «Калугатеплосеть» вместе со Струевым (начальник Управления ЖКХ г. Калуги. — ​Прим. ред.) неоднократно заходило в кабинеты бывшего директора ЕИРЦ и просило вывести бухгалтерию, — ​рассказал градоначальник Константин

Горобцов. — ​Она находится в Сбербанке, а вернее, в их дочерней структуре «Универсальная электронная карта». Она не подчиняется ни городу, ни области, и вообще непонятно кому. Они у нас, по всей видимости, и утащили деньги.

Чтобы всё было прозрачно

Сама по себе идея единых расчётных центров вроде бы недурна. Во-первых, это своевременное распределение денежных средств за услуги ЖКХ и энергоресурсы, гарантирующее ресурсо­снабжающим организациям их получение в срок. Во-вторых, перечисляя средства за оплату жилья, коммунальных и прочих услуг через ЕИРЦ, горожане страхуют себя от рисков, связанных с выбором управляющей компании. Даже если она закроется, платежи не пропадут и будут получены поставщиками ресурсов.

Но это в идеале. Ирония сложившейся в Калуге ситуации в том, что деньги пропали именно в Едином информационно-расчётном центре КО, который создан для того, чтобы всё было прозрачно и по закону.

Эксперимент

В 2015 году первый ЕИРЦ открылся в Обнинске. Структура получилась коммерческая: 51% акций — у «дочки» Сбербанка, ​компании «Универсальные электронные карты», 49% — ​у Калугаоблводоканала. Получается, что один учредитель заинтересован (вроде бы) в наведении порядка с платежами, а второй (точно) — ​в получении прибыли. Прибыль расчётного центра — это процент за проведение бухгалтерских операций, который он берёт с клиентов — ​МУПов и УК.

Кресло проклятое

Первым директором расчётного центра стал Владимир Демченко. Свой пост он покинул в январе 2016 года после резкой критики губернатора Калужской области. Анатолий Дмитриевич отчитал Демченко за то, что его организация самостоятельно решила сменить оператора доставки квитанций об оплате ЖКУ. В результате жители не получали квитанции, и у них накапливались долги.

Следующим директором ЕИРЦ стал экс-заместитель управляющего по финансовым вопросам калужского филиала «Сбербанка» Даниил Анохин, но он очень быстро освободил кресло для своего же заместителя Арташеса Амбарцумяна. На тот момент договоры с АО «ЕИРЦ КО» имели 40 управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, а также Фонд капитального ремонта Калужской области. На февраль 2017 года ЕИРЦ КО обслуживал более 250 тысяч лицевых счетов.

Едва вступив в должность, Арташес Юрьевич в интервью газете «Весть» утверждал:

— Мы будем добиваться ликвидации существующих задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями. Любая возможность злоупотребления деньгами населения будет исключена. Люди должны быть уверены, что деньги, которые они платят за услуги ЖКХ, не оседают в чьих-то карманах, а точно и в срок доходят до поставщиков коммунальных услуг.

Однако уже летом 2017 года ситуация с задолженностью перед ресурсниками приблизилась к катастрофической. Муниципальную недвижимость, в том числе здание городской управы Калуги (Ленина, 93), было решено отдать под залог ради кредита в 350 миллионов для МУП «Калугатеплосеть». Деньги нужны были для «недопущения остановки его деятельности как социально значимого муниципального объекта», т. е. перед началом отопительного сезона речь шла об остановке предприятия. Кредитора так и не нашли, а значит, это бремя легло на городской бюджет.

Интересно, что в этот же период свой пост покинул тогдашний министр строительства и ЖКХ Калужской области Алексей Шигапов. Причины его ухода до сих пор неизвестны, но в ряде СМИ появлялась информация о том, что деятельность министра и его заместителя Александра Маркелова стала предметом разбирательства в рамках уголовного дела, которое ведёт сейчас областной Следственный комитет.

Ещё один расчётный центр

К сентябрю 2017 года у высшего руководства региона созрело некоторое понимание того, что дела у ЕИРЦ Калужской области совсем плохи. И тогда вместо него создали Областной информационно-расчётный центр (постарайтесь не запутаться), куда постепенно стали переводить управляющие компании, обсуживавшиеся в ЕИРЦ КО.

Анатолий АРТАМОНОВ, Арташес АМБАРЦУМЯН и Константин ГОРОБЦОВ во время визита в ЕИРЦ КО в феврале 2017 года.

Учредителем Областного ИРЦ стало государственное предприятие «Калужский региональный экологический оператор», занимающееся вывозом бытовых отходов из Калуги и области. Директор КРЭО Вадим ДАВЛЕТШИН говорит о том, что создание нового расчётного центра стало вынужденной мерой:

— Задержки выплат ресурсным организациям, в том числе КРЭО, начались больше года назад. Так что последний директор Арташес Амбарцумян стал, как я думаю, заложником ситуации, проблемы были созданы до его прихода. Работать в том положении ЕИРЦ Калужской области уже не мог, потребовался новый центр, который будет полностью подконтролен государству и проверяющим органам. Таким стал Областной информационно-расчётный центр.

Тульский «специалист»

А что же с ЕИРЦ Калужской области? Один из его учредителей —Калугаоблводоканал недавно остался без директора: Андрей Грошев оставил свой пост.

Московский офис компании «Универсальные электронные карты» не отвечает ни на звонки, ни на письма, и вообще эта контора ещё 1 января 2017 года прекратила выпуск универсальных электронных карт. У самого ЕИРЦ Калужской области сейчас новый директор — ​Евгений Юдин, задача которого, вероятно, обанкротить компанию в кратчайшие сроки. Приехал он из соседней Тульской области, где в 2015 году работал директором ОАО ОЕИРЦ, соучредителем (вместе с правительством ТО) которого является всё та же московская компания «УЭК». По сообщениям тульских газет, в то время в городе оружейников творилось точно такое же безобразие, как сейчас в Калуге, — ​ресурсники месяцами не получали денег, подготовка к отопительному сезону срывалась.

Вообще, при участии УЭК расчётные центры созданы как минимум в 10 субъектах РФ, и везде, если полистать местную прессу, отыщутся статьи об одних и тех же проблемах: двойные или вовсе потерявшиеся квитанции, рост задолженностей перед ресурсниками и огромные очереди в самих центрах.

Что теперь будет?

Да ничего не будет. Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ на заседании гордумы Калуги 29 ноября так обрисовал перспективу развития ситуации с ЕИРЦ КО:

— Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование. Кого-то найдут и кого-то посадят.

Так вот, уже не найдут и не посадят. Делать это надо было летом, а то и раньше. Сейчас все хвосты уже подчищены. Новый опытный директор ЕИРЦ КО обанкротит центр, его имущество (а из имущества у него одна оргтехника) распродадут, но миллионных долгов это не покроет. По вине ЕИРЦ КО задолженности есть и у других ресурсников и управляющих компаний, в сумме это больше 168 миллионов. Конечно, за них будут долго судиться с той же компанией «УЭК», но вряд ли это увенчается успехом. И долги эти, скорее всего, как-нибудь спишут, или областной бюджет (формируемый за счёт налогов, собираемых с граждан) их как-нибудь компенсирует.

Самое неприятное во всей этой истории — ​похоже, все причастные к работе жилищно-коммунального хозяйства Калуги давно понимали, что в ЕИРЦ Калужской области не всё так чисто и гладко, как они рапортуют. Понимали, но ничего не делали, стараясь не поднимать скандал и не выносить сор из избы. Такая позиция обернулась убытками для бюджета и ростом недоверия граждан.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.